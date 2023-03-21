Mirror官方歌迷會一周年籲續會　Miro「落力數」7宗罪:拒再做水魚

Mirror官方歌迷會即將成立一周年，日前(20日)Mirror官方歌迷會於他們的Instagram中發佈了新的帖子，邀請鏡粉們繼續成為「Miro」。但鏡粉及Miro們卻毫不賣帳，於歌迷會的Instagram帖子下瘋狂轟炸，怒斥MakerVille及歌迷會毫不尊重Mirror十二子及一眾鏡粉，絕對不會再做一次「水魚」。



Mirror官方歌迷會即將成立一周年 (Mirror官方歌迷會官網圖片)

在去年的MakerVille品牌發布會上，MakerVille宣布將於2022年5月份成立Mirror的官方歌迷會，並表示會員(Miro)將會獲得各種的專屬福利，例如專屬的迎新禮盒、訂購演唱會及粉絲見面會門票的優先資格等等。事隔將近一年，Mirror官方歌迷會的Instagram帳號終於昨日(20日)正式推出。

Mirror官方歌迷會官網圖片

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伴隨著官方Instagram帳號登場的還有歌迷會「溫馨」的續會提示。他們承諾未來會為Miro們帶來更多獨家的會員福利、更近距離的驚喜活動以及更完善的會員制度，希望藉此挽留一眾Miro。但Miro們卻「落力數」足七宗罪狠批官方歌迷會只將Miro和鏡粉們當「水魚」

👇👇👇Miro力數官方歌迷會七宗罪👇👇👇

Miro力數官方歌迷會七宗罪

1. Mirror給予外國媒體宣傳新團歌《Rumors》的相片中，站在兩側的姜濤和Alton被裁走。被網民狠批官方帶頭忘記12-1=0。

2. 日前姜濤翻唱張國榮名曲《追》，官方除了決定同日推出新歌《Rumors》撞期之餘，Mirror官方IG亦沒有為姜濤宣傳新歌資訊，有鏡粉認為有偏心其他成員之嫌。

YouTube截圖

3.Alton被網民發現在新團歌《Rumors》的MV中只有短短3秒的出場機會，更有網民在《Rumors》的BTS中發現原本Alton有不少跳舞「C位」的片段，但最終不被收納在MV之中。

4.Ｍiro入會時需要繳交$440的會費，但換來的只有一個「迎新禮盒」，且當時有不少網民反映質素參差不齊，認為官方毫無誠意。

Mirror官方歌迷會網站圖片

5.有網民粗略計算，官方歌迷會應最少有數百萬會費，但過往一年，絕大多數應援物和宣傳活動都是12FC和鏡粉集資製作，反問官方到底將會費用作什麼地方。

6.官方宣稱成為Miro後將擁有購買演唱會和粉絲見面會的機會，但過往一年，Mirror並沒有舉辦任何粉絲見面會，認為這是「走數」甚至「呃人」的行為。

7.雖然去年舉辦的Mirror演唱會的確有開放兩場Miro特別場，但仍然有大量Miro無法購到票，後來官方所舉辦的活動卻是等同於「黃牛」的天價plan，令一眾Miro和鏡粉認為自己這一年只是做水魚。