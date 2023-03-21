林俊傑演唱會嘉賓MIRROR慘被「彈鐘」！內地歌迷反應卻幸災樂禍？

撰文：亦然 YIRAN
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MIRROR成員陳卓賢（Ian）原定獲邀任林俊傑（JJ）《林俊傑 JJ Lin演唱會2023》19號晚的嘉賓，現身綵排卻缺席正式演出，事後更有傳Ian取消關注林俊傑的Instagram，惹來外界瘋狂推測。然而在社交媒體上，有內地專門來港聽JJ演唱會的歌迷也對事件作出評論，大談當晚失去MIRROR擔任嘉賓的感受！

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新加坡歌王林俊傑在香港舉辦演唱會，除了吸引本地歌迷，也吸引了不少內地歌迷如廣東的粉絲專程到港支持。按照演唱會的「慣例」，每場演唱會都會邀請嘉賓歌手撐場，早前MIRROR成員Ian（陳卓賢）獲邀任林俊傑（JJ）演唱會嘉賓，現身綵排卻缺席正式演出。有報道驚爆原因是指Ian前日中午已經到達表演場地進行綵排，但在綵排時JJ以為是MIRROR的所有成員都會上台，最後卻只有Ian會上台與他合唱，他即時感到錯愕，並詢問是大會問不是全團都來嗎？報道更指有人覺得只得Ian一個不夠撐場。

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及後主辦方回覆傳媒證實，因溝通出現問題，最後決定取消Ian演出，經理人花姐（黃慧君）亦指已收到主辦方道歉。據傳媒報道指，主辦方原想邀請全隊MIRROR演出，但因錯誤傳遞信息出現誤會，在雙方同意下決定取消嘉賓環節。

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對於消息，香港的MIRROR粉絲當然為鏡仔感到不值，但內地歌迷又點睇呢？在社交媒體小紅書上，有內地粉絲對MIRROR被「彈鐘」卻感到十分慶幸，表示「哈哈哈哈還好沒來，我還跟我妹說他們上場我就上廁所去」、「我謝天謝地還好沒來！不然我們就廁所相遇了」、「大家許願大成功的一次」、「18號的嘉賓是黃貫中啊好不好，19號上個誰都不認識的Lan（Ian），啥啊，考慮過黃貫中的感受嗎？」，還笑稱MIRROR的實力「紅不過羅湖」。

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亦有網民就事論事，認為主辦方明顯有溝通上的疏失，才導致MIRROR沒有辦法成功擔任演唱會嘉賓，稱「本來就對這所謂的天團無感，只是覺得Ian有點可憐，好像被利用的感覺」、「不知道什麼三觀評論區，放人飛機就是不對的，既然不需要就別邀請，人家抽時間來綵排，結果當天不給人家上台，也不是這麼欺負人」。

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