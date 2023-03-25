黑暗榮耀2︱結局30大Meme圖逐個數　朴成勳大細眼真人演繹「O.o」

【黑暗榮耀2／Netflix】宋慧喬、李到晛、林智妍領銜主演的《黑暗榮耀2》，講述在高中時承受嚴重的校園暴力「文同珢」蟄伏多年，要讓欺凌五人幫加害者為其惡行付出代價的復仇故事，第二季上架第一天馬上登上Netflix播放量第一位，結局封神全網讚譽「龍頭龍尾」，網路上也有不少關於第二季的有趣「Meme圖」，大家快點往下看看，會心一笑吧！



【圖輯】點圖放大看《黑暗榮耀》第二季的有趣「Meme圖」👇👇👇

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1、欺凌五人幫表情包

欺凌五人幫朴涎鎮、全宰寯、李蓑羅、崔惠程、孫慏梧罪有應得，動不動就「臭Ｏ子」、「Ｘ人」口出成髒，嘶聲力竭的表情被網友評為「現代版孟克《吶喊》」！

2、2023最受歡迎名字第一名

涎鎮啊～涎鎮啊～涎鎮啊～2023年最受歡迎名字第一名，非「朴涎鎮」莫屬，文同珢每次喊的「涎鎮啊！」溫柔卻殺傷力十足！

3、支持多元成家

戲裡拳腳相向的養父「河度領」和親父「全宰寯」，戲外花絮黏踢踢，捨朴涎鎮保女兒河睿帥，在此呼籲「支持多元成家」，自由戀愛、平等成家！

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4、機場辦理托運行李超重的我

孫慏梧準備到俄羅斯逍遙，到全宰寯家淘寶，放不進去的就穿在身上，像極了「到機場辦理托運行李超重的我」！（笑）

5、量額溫的正確方法

「由我專業的角度來看，妳是裝病！」讓朱如炡醫生來教大家何謂量額溫的正確方法！（OS：太會啦）

6、貴圈真亂

注意！注意！請注意兩男三女的圈子！不管是《The Penthouse 上流戰爭》五人幫，還是《黑暗榮耀》五人幫，壞蛋組聯盟的標配人數，小編只想問「你們到底誰沒一腿」，貴圈真亂！

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7、《2023無限商社》

什麼！《無限挑戰》推出全新企劃「2023無限商社」（誤），連劉在錫都認證的撞臉「鄭成日」，劇中河度領一幕帶著工地帽子穿著制服，根本就是無限商社的「劉部長」啊！

8、情侶裝穿搭推薦

除了官配「文同珢＆朱如炡」之外，居然意外在劇中看到朱如炡和崔惠程的情侶裝穿搭，網友笑說：「朱如炡深V，崔惠程自帶深V」，車珠英的身材實在是太好啦！

9、愛狗人士

「誰都不能動我的狗！」小編原本很擔心下一秒路易會死氣翹，結果全宰寯居然帶牠去美容院，剪毛又穿衣，全宰寯瞬間好感度提升，愛毛小孩就是推！

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10. 目前狀態：已讀不回

目前狀態「已讀不回」！

11. 撒嬌不忘做橋式

李蓑羅被爆出吸毒，要爸媽帶她潛逃到國外，大家都說難怪她身材這麼好，因為撒嬌不忘做橋式，緊實臀大肌！

12. O.o

全宰寯完美用表情詮釋顏文字「O.o」，朴成勳這幕大小眼超嚴重啦！

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13. 尿急找廁所

嚇到不知道找什麼理由的朴涎鎮，在停業的殯儀館找廁所，連姿勢都跟尿急找廁所一模一樣！

14. 這是我學到的十分鐘

全宰寯：「手語進步不少！」莫非這是我們學到的「十分鐘」手語（誤），小編覺得全宰寯根本就是崔惠程的翻譯蒟蒻，說什麼都翻的出來！

15. 地基主

不幸的全宰寯被河度領推下未乾的水泥裡，網友笑說全宰寯成為在平建設的「地基主」啦！

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16. 全新口紅色號

2023年全新口紅色號「#310復仇」，最推薦的使用方法為「塗上紅色的口紅，穿上皮外套，去很遠的國家，在路上兜著風，永遠不回頭」，全球代言人姜賢南！

17. Bravo

「Bravo！」文同珢萬用款！

18. 男上加男

睿帥家長會，親爸全宰寯和養父河度領同時現身，「男上加男」的養眼感滿分！

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19. 我說我沒睡

姜賢南跟蹤空姐崔惠程，怕被發現馬上裝沒睡，嘴巴還張開！（笑）

20. 耐心只有一分鐘

朴涎鎮：「給你一分鐘，我只有這點耐性！」

21. 我真的只吃一口

李蓑羅戒斷症狀出現，翻箱倒櫃找吃的，根本就減肥時「只吃一口」的我們！

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22. 我是真的瞎

原本患有色盲的全宰寯，被崔惠程下藥，這次是真的「瞎」！

23. 擁抱週末

星期五的到來，就是要擁抱週末，哪裡有開放認養好男人朱如炡！

24. 壓力山大

全宰寯揍秋老師的樣子，彷彿就是工作中壓力山大的打工人！

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25. 又要我加班？

再叫我加班，我就...

26. 鉛筆PTSD

這幕不解釋！

27. 辭職信

朴涎鎮教大家如何寫「辭職信」！

28. 我要放假～

不要攔我～我要放假～

29. 明天週一

不會吧...聽說明天又是週一！（咆哮）

30. 西八

全員西八～

《黑暗榮耀》第一部和第二部總共16集，已經在Netflix全集獨家上線囉！

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】