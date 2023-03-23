深圳東門商場推港人送$300優惠　意外惹內地網民不滿:港人有特權?

本港內地全面通關，除了內地旅客來港購物外，也有港人熱愛北上吃喝玩樂，就算即日來回也十分方便。眼見港人喜愛北上消費，深圳一家百貨公司推出港人專屬優惠，只要到店即送300元優惠券。不過優惠卻引來內地網民發帖表示不滿，直指商場的活動是「港人特權」！



小紅書截圖

內地網民在社交媒體上發帖，貼出一張由深圳東門茂業百貨的宣傳海報，圖中提到3月24日-4月2日是百貨公司的27周年慶典，將推出多款福利回饋顧客。海報上也標明了「7個必來的理由」，包括有超過100個品牌獨享折扣、充值2,000送100、抖音團券折上95折、化妝品套盒低至3.6折、黃金珠寶破低價、會員最高送200等，而最後的一項優惠是「港人到店送300（無門檻券）」，卻意外觸動了內地網民的神經。

👉內地女搭的士遇黑心司機被狂劏！深圳灣>荃灣收$517 收據極離譜

發帖的內地網民直指優惠是「港人特權」，反問百貨公司管理方的商業決定「有這個必要嗎？」，更狠批活動是「熱臉貼冷屁股，多巴結一下本地人不好嗎？」質疑活動討好香港人沒有必要，不如以優待深圳人為先。

小紅書截圖

樓主的言論引起了中港網民熱議，當中有內地網民提到有相同想法，表示「春節期間深圳景點港澳免票（免費門票），大陸人不免」、「免票不應該區別對待」、「我也覺得有毛病，整天說什麼中港融合，結果人家把垃圾填埋場建你隔壁」。

👉流浮山食海鮮竟收$1.2萬疑劏客！值唔值咁貴海鮮業主席李彩華咁講

不過留言區認為樓主想太多的網民更多，稱這種營銷策略只是「正常操作」。更有香港網民直接反擊樓主「玻璃心」，表示內地旅客現時遊港才是真正有優待，多間商場百貨公司都有推出「旅客紅包」，香港政府也大派優惠券、機票予內地遊客，直言「來香港，大陸同胞的優惠更大啦」、「你地嚟香港都大把優惠啦」，加上深港兩地的來往更密切，有助提升兩地經濟，不應小事化大挑起中港矛盾。

+ 2

港人也表示店舖送的只是$300元消費優惠券，直言對港人沒有吸引力，「邊個會為咗300就去深圳，搞笑」、「這也只是小錢而已」、「不心動」、「羅湖那個我懶得去領，麻煩」。笑稱使用$300商場優惠券，倒不如直接使用信用卡作消費，可以領取5-10%的回贈更加化算。

👉旅客鏞記豪訂70隻「飛天燒鵝」回鄉做手信！網民：又想挑戰海關？

《季前賽》劇照

👉內地女列3點狂插港式茶餐廳是「落伍破地方」 港人反擊:不歡迎你