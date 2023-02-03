31歲日本女偶像遭前夫呃身家變單親媽　為撫養兒子IG宣佈下海陪酒

日本人氣女團AKB48前成員小林香菜2006年加入AKB48，2016年宣布畢業後，2021年突然宣布跟35歲的富商男友結婚，並宣布兩人已經育有一子。當時小林香菜曾透露老公擁有40億元日圓，還有一棟夏威夷別墅。正當大家都以為她過著貴婦生活時，卻傳出老公的一切都是假的，更涉嫌捲入詐騙案，連帶小林香菜也跟著受害。對此她坦言自己積蓄都被對方騙光，為了孩子決定下海陪酒。



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小林香菜宣布下海陪酒

小林香菜難過表示，自己跟前夫已經在上個月16日離婚，而且自己多年存下來的錢都被前夫騙走，因此除了平常的生活費之外，還有稅收、帳單等等要付錢，龐大的債務壓得她喘不過氣，為了白天可以照顧家人，決定要找晚上可以上班的工作，她決定下海陪酒，並在東京六本木的某間酒店工作，希望大家可以替她應援。

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對於下海陪酒一事，她知道這類型的工作會引來許多爭議。但她成為單親媽媽之後，不管遇到多困難、多煩惱的事情都會願意為了孩子努力下去，所以陪酒的事情是經過深思熟慮得出的結論。消息曝光後，立刻引發討論。另一方面有日媒透露，小林香菜前往的六本木酒店，也是去年宣布下海的「欅坂46 」前成員志田愛佳所在的酒店。

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