性愛那些事｜JJ秒投降？醫生教3招「金槍不倒」性愛前1動作是關鍵

與伴侶愛愛的途中，JJ忽然失靈或持久度不足，不但超掃興，更會影響雙方的性生活。男生們當然希望自己能「金槍不倒」，每次都有100分的表現，但到底怎樣才可以達到如此境界呢?以下泌尿科高銘鴻醫生所教路的三個方法大家要留意啦!



圖自Facebook「大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科」

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作為男生最害怕和最棹忌就是自己上「戰場」是忽然狀態失準，以至性福全失，一但發生不但會影響自己的性生活，連自信心都會大減。泌尿科高銘鴻醫生於Facebook個人專頁「大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科」上表示自從成為泌尿科醫生，身邊的朋友或病人都常常問他有甚麼辦法可以「金槍不倒」，重拾大家自信心，因而他向大家教路三招讓男生們於愛愛時戰鬥力加強的方法，各位男生們要好好記下來!

👇👇👇以下看看三招增強JJ戰鬥力👇👇👇

三招讓你JJ能力Power Up!

方法1.臨陣打J

高醫生表示，於性行為前，先到廁所自己自慰一次射精後，可降低龜頭的敏感度，在性行為時刺激度會減低，自然就可以延長「魚水之歡」的時長，但醫生亦提醒若要使用這招，一定要先計算好自己冷卻的時間，從而避免「實戰」時JJ硬不起來。

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圖自S-cute

方法2.轉移焦點

於愛愛時，男生們可以嘗試以不同的方式轉移自己的注意力，例如背九九乘法表、默念心經、或是輕輕捏一下你的JJ，藉由痛覺轉移注意力。轉移注意力可以降低緊張感，腦海不會一直想有關射精的事，延長持久度。

方法3.九淺一深

男生們於愛愛時若一味瘋狂地「衝刺」自然很快便會達到高潮，狀態大減，所以男生們要控制好頻率，搭配間揭式的衝刺，當覺得快要「結束」時，便將速度減慢，從而將刺激降低，延長JJ的戰鬥力。