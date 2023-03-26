性愛那些事｜精液呈白色大件事? 　醫生警告精液現2顏色要速就醫!

相信大家都知道，從便便的形狀和顏色可以看得出身體的健康狀況，但大家又知不知，男生們的精液中亦藏有身體的訊號?台灣泌尿科高銘鴻醫生表示，其實除了小便和大便，男生們的精液顏色亦會跟隨身體的狀況而變更，那究竟甚麼顏色才是正常的呢?若出現別的顏色又代表甚麼?



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各位男生和伴侶們，大家於性行為或自慰後會否查看自己或對方精液的顏色?台灣泌尿科醫生近日於個人Facebook專頁「大禹治水恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科」分享指，男生精液的顏色其實就等於身體的「訊號」，於正常情況下男生的精液會呈現乳白色或淡黃色，但高醫生表示若男生發現精液出現以下的8種顏色，則需要多加留意啦!

圖截自「大禹治水恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科」Facebook

👇👇👇精液的8色警號👇👇👇

精液的8色警號

1.透明和無色

高醫生表示，精液透明或無色，通常都是因為體內並沒有足夠的精液分泌，並不是嚴重問題，大家只要多喝水和多補充蛋白質便能改善。

2.黃色或綠色

若出現此兩種顏色，大多是因食物染色或藥物的影響。如果顏色持續多時亦沒有改善，大家便應到醫院進行檢查。

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3.紅色或棕色

男生們若發現精液呈紅色或棕色，則需要立即及時就醫，因會出現此兩種顏色通常都是因有炎症或感染，當大家發現此狀況一定要前往就醫!

4.白色或渾濁

混濁的精液很有可能是因精囊或攝護腺出現發炎狀況而引起，如若大家同時出現頻尿、急尿、尿尿會痛等的症狀，則需要及時就醫!