性愛那些事｜射精一次有幾多亳升？性愛專家曝4大精液冷知識

為了增加情趣，不少情侶或夫妻都會於「前戲」時進行口愛，男生們在於口交上，都會有種執著和幻想，因此行為會讓男生們感受到滿足和「征服感」。而對於「精液」這個東西，於坊間往往都會流傳不同的迷思，「精液能美容養顏?」，「精液會導致變胖?」，這些問題相信你一定聽過，但又是否真的呢?



圖自Youtube頻道「欣西亞和Shane

近日，有「性愛教官」封號的台灣性諮詢治療師欣西亞於YouTube頻道「欣西亞和Shane」中拍片分享於口愛中不同有關精液的迷思，以此打破大家的固有思想，為大家解開關於精液的「謎底」，以下的4個迷思，你又聽過多少個?

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精液4大迷思

迷思1.精液有美顏作用?

欣西亞表示，精液養顏「根本沒甚麼可能」，因根據研究指要靠精液來達到補充營養的效果，一個人要在短時間內起碼要飲用3700ml的精液。但一般情況下，每個男生每次做愛所產出的精液量只有大概「一個半到兩茶匙左右」。

若要達到效果，男生每次射精都需要達到「7到8杯500cc(ml)的手搖茶」，才可能可以看得出養顏美容的效果。她也指出，除了數量，精液能否真的達到補充營養，跟對方本身身體的吸收度也有重大的關係。

迷思2.精液會導致變胖嗎?

其實精液裡面是帶有熱量的，欣西亞指，根據數據顯示每一茶匙的精液會含有5-7的卡路里，但精液導致發胖卻「不太有可能」，因人要上升一公斤，須要攝取7700的卡路里，即對方需要起碼採集1000-1500次精液，才有可能會令體重上升一公斤。

迷思３.精液是否真很安全?

欣席亞表示，男生常常都會覺得自己的精液很安全，是「friendly的」所以不小心吞下沒有問題。但現實中，有少數的人對精液會產生皮膚過敏，甚至紅腫和感刺痛。因此欣西亞指，男生們若不確定對方體質是否會對精液過敏的話，最好便是在口愛前先跟對方溝通。

迷思4.吞下精液會懷孕嗎?

欣西亞指，吞下精液幾乎是「不可能」會讓女生導致懷孕，因精液會經過胃部，而胃會有胃酸，「這個時候精子會被胃酸消滅殆盡」。

欣西亞亦補充道，很多男生對「口愛」這件事都十分的「enjoy」，但若想在對方口中射精的話，一定要先「溝通」和說明有該想法，再看對方的意願而做，因不跟伴侶溝通便擅自進行的話，是不尊重對方的行為，所以大家一定要先溝通喔!