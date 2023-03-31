G級女優椿莉香遇車禍險破相！粉絲心碎　全身瘀青喊：不能愛愛了

早前日本AV女優辻井穗乃果因遇車禍而身上數次骨折、臉縫15針，令人擔心AV生涯可能全毀。沒想到日前再有一名AV女優遇上交通意外。擁有傲人G Cup身材的女優椿莉香29日就在Twitter上更新，指自己遇上車禍，接下來一段時間都不能愛愛了！



23歲AV女優椿莉香（Twitter 圖片）

23歲AV女優椿莉香（椿りか），因甜美的臉孔和G Cup超兇身材而受到老司機熱愛。3月29日椿莉香在Twitter上分享到自己前一晚在歸家路上不幸地遇上交通意外，令一眾粉絲既心痛又擔心。

椿莉香Twitter上更新臉上破相瘀青、腿戴輔助固定器的照片，表示自己的臉和腿都非常腫脹疼痛，好像全身挫傷一樣。又講到自己本來腦袋就不太好，再這樣撞一撞受到重擊，感覺健忘的問題又進一步惡化了。

貼文引來不少擔心的粉絲們問候，祝她能早日康復。莉香回覆粉絲時指，除了身體之外並無大礙，但實在很痛，哭道「短時間內都冇辦法做愛啦！」又指意外或許是平時自己經常遲到的報應，表示自己會以這次事件為契機改過自新。

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她亦講到醫生指大概2個星期左右身體就應該能康復，期間會乖乖靜養。希望椿莉香能儘快康復，不會有後患對AV拍攝的工作造成影響吧！

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