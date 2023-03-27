MIRROR大量週邊驚見垃圾收集站！FB現放售潮急退坑？鏡粉求代救

繼Mirror於去年10月中正式復工後，Mirror的一舉一動常常都備受議論和爭議，近日有關歌手JJ林俊傑邀請Mirror成員Ian擔任嘉賓的演唱會事件，更一度引起鏡粉和JJ粉絲隔空罵戰，Mirror再此於網上掀起討論。而日前討論區竟有人發文指網上出現「大量鏡粉棄坑」，有網民看此即表「班人終於醒」!



近日，有關Mirror的爭議討論不斷，而於昨日(26日)有連登網民於討論區上發文表示「Facebook出現大量鏡粉棄坑」。樓主於文中帖上多張於Facebook的Marketplace上發現到的鏡粉退坑「證據」，當中可見有鏡粉於直指「退坑」，放售大量Mirror的相關應援產品。

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於放售的貼文中，有神徒(Anson Lo粉絲名稱)表示「清屋」，不但出售Mirror成員Anson Lo(盧瀚霆)的粉絲燈牌，連一對粉絲專有的「little anson」都一同放售，另有神徒更將粉絲團的入會禮物以$350蚊全部放售。除了於網上放售，樓主更帖上於「Oh Yes!有嘢執(報料群組)」中有網民於大連排公廁旁的垃圾收集站所找到大量Mirror的週邊商品，有12位成員的CD型日曆、海報等等，惟海報的數量最多。

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帖文一出即引起不少網民討論，有網民對此表示「Mirror過氣了」，更指覺得「感動」，因「班人終於醒了」，「仲識棄坑仲有得救」，「畫面好治癒」。網民更指，Mirror是「防疫限定團」，當時大家疫情不能出國，因而用錢來追星，但現在疫情緩和加上已全面開關，「有得去旅行仲唔棄咩，留返啲錢去旅行好過啦」，「有返韓星睇，仲唔變心咩」。

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但有網民亦表示，「不嬲有人放，大驚小怪到」，「其他隊都有人賣㗎」，有網民亦認為垃圾站所執到的海報和週邊「似csl自己掉過期海報」，因大部分的物品都是來自同一間公司的週邊。於貼文中有網民更請求對方「代救」鏡仔，更提醒大家若有Mirror的物品想售賣可「search Mirror買賣谷post嚟賣」。