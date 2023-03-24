MIRROR跌落神壇？連登仔理性分析狂數7大原因　罪魁禍首是鏡粉？

日前新加坡歌手林俊傑（JJ）在香港舉行《JJ 20世界巡迴演唱會香港站》，第三場的嘉賓原定由香港男團MIRROR成員陳卓賢 Ian擔任，不過最終卻沒有上台演出。事件最終發酵成鏡粉與JJ粉絲隔空罵戰，網絡上MIRROR的討論度不斷。連登網民今日（24日）再發帖討論為何鏡仔現時就好似「變到神憎鬼厭」，更理性整合出7大原因！



（MIRROR官方圖片）

MIRROR因林俊傑演唱會風波，人氣「衝」出香港紅遍亞太區，甚至有一眾使用簡體字的網民到MIRROR成員的IG中進行洗版式攻擊，鏡粉也不禁示弱，最終演變成多方隔空罵戰。今日（24日）再有連登網民發帖，討論MIRROR為何突然之間好像變得「神憎鬼厭」，尤其在演唱會掉屏事件後人氣插水，後來網友提出7大原因導致掉粉！

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1.再沒有新鮮感

MIRROR由2018年出道至今4年多，雖然感覺似是「新人」，但其實已經不是。網民指MIRROR出道為止，團歌都是差不多的曲風、造型，已讓人失去了新鮮感。直指他們做出來的音樂，也都是「圍內fans欣賞，翻唱又吹到好過原唱就知直頭邪教嚟」。

（MIRROR官方圖片）

2.不尊重舞台、看不到專業度

網民稱姜濤於年初的叱咤頒獎禮中，情緒興奮的跪地唱「掃掃掃」一幕，引發不少網民的恥笑。另外在《Alan Walker Walkerverse The Tour》香港站中，MIRROR作為表演嘉賓（姜濤因傷缺席），鏡仔的表現被狠批「跳舞極之不齊」。再加上「一團12人團歌冇人重視，爭solo」、「感冒未斷過，某幾個暈過，唔係嗰個缺席就呢個SL，某人連身形都唔keep，放飛自我，一啲要求都冇」，種種原因都被網民認為舞台表現十分不專業。

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（陳順禎 攝）

3.出道4年未見明顯進步

MIRROR作為全民造星選秀出道的男團，4年期間表演不斷，然而網民狠批「出道幾年0進步，唱歌唔掂跳舞唔掂，但又成日將努力放喺口邊」，也提到港人的包容度有限，4年的時間已經算不短，直言「時間耐咗就要睇實力」，不可再每天強調努力努力努力但毫無進展，反而感到「佢地玩全民造星時仲認真d」，不過也強調當中某幾位的確有進步。

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4.接廣告接副業＞進步

MIRROR 12子的廣告多不勝數，如麥當勞、Samsung、可口可樂、黑人牙膏、LG等，各種大牌子數也數不完。然而，網民便批評他們將大部份的重心放在「拍廣告」上，而非努力增進歌唱、跳舞、演戲技巧等，嘲諷他們「接廣告多過真係進步」、「廣告從業員」、「整體實力值真係偏低，又不停接廣告，被人感覺係度呃飯食」、「由突然爆紅，狂接廣告開始渣流灘」。

麥當勞官方圖片

5.正式開關 外國實力歌手回歸香港開個唱

疫情期間因應防疫措施香港封關，不少國際巨星的演唱會都順延或取消，但現時疫情消退，國外的明星開始回到香港這個國際舞台開演唱會。網民稱情況也直接將MIRROR的光芒比下去，表示「有JJ 有韓星黎香港開演會，有啲高幾班嘅入咗黎，自然冇人睇MIRROR」、「追開星個啲以前因為封關冇嘢做先追本地星啫」、「一開關追開星既朋友都飛出去追返韓仔日本仔泰仔」。

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6.演唱會跌Mon事件

MIRROR演唱會去年7月28日發生嚴重意外，表演期間舞台上的電視屏幕從高處墮下，造成2名舞蹈員受傷，其中阿Mo（李啟言）情況嚴重，至今仍在接受治療。網民認為在該次意外後，MIRROR的人氣出現了插水跡象，「演唱會之前真係邊度都見到佢哋啲廣告，但係（意外後）廣告明顯少咗好多」。

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7.瘋狂鏡粉到處出征

有人認為鏡粉的瘋狂程度遠超常人想像，稱他們會「洗版Bot式comment」、「loop歌做數」、「攪爛投票制度」、「樣樣嘢唯鏡獨尊唔尊重其他人同歌手」、「破壞演唱會觀看文化」，更指鏡粉們為了力撐偶像，不時「出征」對偶像留下負評的人。網民也形容粉絲「似足啲未食藥嘅精神病人周不時發癲」，坦言令人最反感的「罪魁禍首係班鏡粉」。

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不過也有網民感嘆的表示，其實對於「MIRROR」的失望，也只是因為以往曾寄予厚望，「希望佢哋可以為香港樂壇再創輝煌」，正所謂「愛之深責之切」，都是希望他們能夠真正成長，成為人人崇拜的真正「全民造星」。

*以上均為網民意見，不代表《香港01》《開罐》平台立場。