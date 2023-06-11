港人遊日注意｜參拜神社6大禁忌　別過度擺拍！3類衣著不可入廟

掌握這6點，相信大家在去寺廟神社參觀時，能夠收穫更美好的旅行回憶。



【圖輯】點圖放大了解「關於參拜神社與寺廟的6件事」👇👇👇

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一、事前對寺社做功課：

這點在神社尤其重要。神道與佛教不同，沒有造像、本殿通常不公開，如果不事先做好功課，就會不知道去了要看什麼。

我當初就是因為這樣，所以一頭栽下研究神話與神社的世界，然後有了粉絲頁。在知道故事背景後，旅遊的角度就會非常不同，去哪都知道看點是什麼。就像讀過平家物語後，就一定不會錯過石清水八幡宮。

二、充足的禮儀與服儀準備：

避免拖鞋、短褲、背心、大面積裸露的不正式打扮。宗教對任何一國的國民來說都是神聖的，請勿把這些習慣帶到日本，並盡可能著襪，到需脫鞋的場合時才不失禮。這點不只日本，就連在泰國，也是要注意拍照時不能對佛像惡搞，甚至進入某些寺廟時寺方會提供圍裙給女性遊客遮掩肌膚，都是同樣的道理。

不論你覺得這些習俗合理不合理，隨俗敬俗是一種國民外交。

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三、不知道從哪邊下手時，先找「一之宮」或「世界遺產」

一之宮是律令制時代當地社格最高的神社，世界遺產則是綜合文史價值最高的。如果想要去寺社裡體會靜謐莊嚴感卻不知道從何下手，用這個關鍵字去找就對了。我自己一開始跑神社都是從世界遺產下手，目標就是要參拜完世界遺產等級的寺社。

四、準備專用現金

不論你是真想得到保佑，還是純粹喜歡其設計或隱含祝福，御守都是很好的寺社購物選項。大部分寺社並不能刷卡，所以手邊多準備現金為宜。

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五、勿擅自拍攝神職人員照片，或於境內過度擺拍網美照

前者是隱私權問題，後者則是需要事先申請。不論你的照片是商業販賣或是純粹私人珍藏，都要注意。過度指的是有專任攝影師或燈光師 / 化妝師，不僅僅只是旅遊留念照範圍的拍攝。

六、體會寺社氛圍，掌握「祭」、「特別開帳」

大部分寺社平日都是安靜肅穆，若是秘佛，則連本尊都難以拜見。可以在安排行程時，特別找有祭典和特別開帳行事的，可以有更棒的體驗。至於「神事」，則要注意是否有開放一般參加者。否則搭上那個時間也沒用。

因此我不會特別推薦要到出雲遊玩的遊客一定要搭在出雲大社的神事時間去，因為神事本身不公開。如果要在這段期間追著八百萬神明跑的話，我則會從傳承的角度，推薦另一種路線。所以這又回到第一條，如果有做功課，你就能跑出跟一般觀光客截然不同的骨灰級玩法。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Sho 的路上觀察手記，原文：在日本盡興暢遊神社與寺廟的6個技巧】