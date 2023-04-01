深圳地鐵遊｜北上按摩揼骨點分正骨、邪骨？4大跡象分辨蠱惑場所

香港玩到悶悶哋？不如北上玩返轉啦！《開罐》為大家搜羅最齊大灣區食、買、玩攻略，全方位玩轉深圳地鐵沿綫，周末陪你搵節目，唔再怕悶怕無聊！北上按摩是很多港人都喜歡的節目，有些「骨精」更會夜晚收工即時走一轉。不過想揼「正骨」就無咩所謂，如果誤入「邪骨」就隨時導致尷尬，今次就整合按摩場所4大跡象，如有的話隨時已經誤入邪骨場！



《四樓的天堂》劇照

中港泰越各式按摩手法五花八門，無論是普通鬆骨、推拿、腳底按摩等都各有所好。不過永遠只要提到最近去了按摩，總有幾個人會問你「幾錢揼幾分鐘？正骨定邪骨？爽唔爽？」對於正骨與邪骨其實就十分多人討論，然而邪骨場並不會明目張膽標明「我是邪骨」，其實未必人人懂得分辨，甚至去錯地方慌忙逃脫！以下就教你睇穿邪骨場可能具備的4大跡象，不想誤入的話就要留意了！

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《骨妹》劇照

1.店舖大門深鎖極多閉路電視

香港、深圳也有大大小小的按摩場所，有些是極有規模的大地舖、甚至一整幢建築物、也有些只是小本經營的樓上店舖。不過往往店舖守衛「愈深嚴」，都意味著有更多「不為人知」的小秘密，比如要開閘前要從CCTV監視你，問你幾個問題，有可能是害怕警方、公安放蛇，這些場所就未必正經了！

《飛虎出征》劇照

2.門口玻璃窗掛毛巾

很多按摩場所為保護客人私隱，設計上都有獨立包廂，就如一間又一間的K房，不過大門上通常都有一扇小小的玻璃窗，方便監視門外門內的突發情況。然而，如果你在按摩時途經獨立房間，卻發現門上的小窗被毛巾、布類、衣服等遮擋，而房間又有不少男性出出入入，你猜猜房間裡面正在做什麼？斷估不是看圖書玩UNO！這也是十分典型的邪骨場格局，大家要提防呀！

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《骨妹》劇照

3.技師姐姐穿著性感少布

享受按摩服務的客人，通常在洗完澡後便會脫去貼身衣物，穿上像睡衣一樣的鬆身衣服，方便技師進行按摩。而技師方面大多穿著制服和運動服裝，以不影響自己工作的衣服為主，不過！如果技師無故穿著得少布性感，通常都是不正經場所的跡象，無理由著得仲少過個客㗎嘛⋯邪骨場！即走！

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《青春弒戀》劇照

4.揼骨時手多多

按摩手法有很多，但技師手多多就絕對是邪骨！部份按摩場所的管理人對技師的按摩手法不太干涉，有些更是「隻眼開隻眼閉」，於是技師便開始手多多，對客人作出騷擾、不守規矩的行為，比如在大髀內側附近遊走，企圖讓你享受「額外服務」，以賺取更多的小費！男士們如果感覺被技師騷擾，記得叫唔好呀！

《一路向西》劇照

同場加映，門口有「哈哈笑腳板」又是否代表邪骨場？坊間一直流傳如果按摩店門外有一個「哈哈笑腳板」的擺設、裝飾燈箱等，就等於是有「另類服務」的邪骨場所。其實廿年前的確有以上一說，不過現時已經不是掛上等號，「笑笑腳」與「邪骨場」並無直接關係，誤會正骨店家就唔好啦！倒不如從上文的4點作觀察吧！

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