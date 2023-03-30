港人遊深圳爆買一款美食手信！內地網民震驚：有這麼好吃嗎？

香港內地正式通關後兩地居民互相往來，內地旅客來港觀光購物、而香港旅客也北上食玩買。去旅行就當然要買手信，通常都是當地的特產，那去到深圳你又會想到什麼美食手信帶回港？近日有內地網民在社交平台上發帖，貼出深圳地鐵的一張照片，揭露了近期港人最熱門的深圳手信！



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去完旅遊買手信當禮物是常識吧？香港要買老婆餅，那去深圳要買什麼呢？前日（28日）有內地網民在社交平台貼出一張照片，指自己乘坐深圳地鐵往香港方向時，發現列車上的香港遊客，幾乎全部都拿著了一袋「鮑師傅」人氣烘焙店的手信，令她笑稱「深圳到香港的地鐵上一車鮑師傅！含鮑量極高！！出鏡率太高了哈哈哈哈哈哈哈」！

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從她貼出的照片可見，圖中至少有5袋手信，當中3袋寫上「鮑師傅」、另外2袋分別寫上「荔浦芋」和「酸爽」字眼。她也笑言港人的購買力驚人，「香港居民憑一己之力拉動了鮑師傅的GDP，還有帶太二酸菜魚的，時下最流行的反向代購！」、「鮑師傅本人可能也是沒想到自己的福氣在疫情後面」！也有內地網民疑問「鮑師傅」有這麼有魅力、這麼好吃嗎？

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隨後有香港網民留言指自己也是帶鮑師傅作手信的一分子，表示這間曾風靡全國的「網紅店」在疫情前一度要「黃牛代購」才可吃到，也動輒要排上2小時也才可以吃到，大讚鮑師傅糕點的「肉鬆小貝」真的太好吃了！

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官方圖片

而現時可以直接上深圳購買，價錢也比香港購買便宜得多，因此「又食又拎」當手信買回香港十分划算，「跑深圳買有撿錢包的感覺（撿到便宜）」、「毫不誇張，那天看見一個人竟然用皮箱在哪裡裝鮑師傅，買了好多」。更有人透露自己因為回港時帶得太多盒，在海關被單獨檢查了行李。