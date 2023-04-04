港女遊台提前包車臨時放飛機！台司機親回《香港01》：真的很過份

疫情過後不少港人都往其他地方旅遊，其中台灣更是熱門旅遊地點，不少港人都會包車旅遊。有台灣人「台中包車-智祥旅遊團隊」今日（4日)在FaceBook專頁指有香港人預約了包車服務後臨時放飛機，司機表示自己由台中開車到桃園機場，單程就要160公里和2小時車程，稱「真的是很可惡」。事件於香港討論區上迅速發酵，不少香港網民得知事件後以港人身份到店家FaceBook致歉。



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「台中包車-智祥旅遊團隊」在FaceBook專頁發帖指，有港女於3月底時聲稱透過「朋友介紹」，想預約「台中包車-智祥旅遊團隊」提供包車服務，由桃園機場接送到宜蘭縣礁溪。港女表示自己大約12點會到達機場，大約2點拿完行李可以上車，因此雙方定於4月4日2點鐘機場會合。

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去到今天中午12點48分，港女透過WhatsApp向「台中包車-智祥旅遊團隊」表示「你好，對不起，飛機早了到達機場，我們已購巴士車票。下次有機會再包車，謝謝你。」，司機隨即回覆自己已經身處機場，表示「你們這樣有點離譜，臨時給人家取消？」，唯港女沒有再回覆訊息。

「台中包車-智祥旅遊團隊」於帖文中無奈表示：「第一次被放鴿子」、「我人已經在桃園機場了，臨時給我取消包車。」、「前1-2天取消都沒關係，我人都已經到機場了說要取消，做這行業8年了，第一次讓我遇到有這樣的人！」、「怎麼會好意思讓人家開了160公里2個小時的路程，然後就一句話飛機提早到買了巴士票，下次再找你包車？真的是很可惡…..」

據《開罐》記者了解，該名香港女子是次行程要求「台中包車-智祥旅遊團隊」於台中駕車前往桃園機場，再於桃園機場送她到礁溪的溫泉酒店。而因為其放飛機行為，讓司機一來一回浪費了4小時及超過320公里的車程。

司機在回覆網友留言中表示，因為考慮到國際匯款不方便，所以一直都是見面才付費，也沒有遇過這樣的事情發生，「大家都很有信用。」他指遇過前1-2天取消的都沒關係，「不要人家都已經出車到現場等候了才給人家取消」。他坦言這行為真的很過分：「我7-8成客人都香港人，香港人不會這樣。可能這位Ｘ小姐以為這事情沒什麼。不知道人家開了多久的車子過去的。」

事件於香港連登討論區傳開後，有不少網民以香港人身份於「台中包車-智祥旅遊團隊」FaceBook帖子下留言致歉，希望店家不要因為一些害群之馬而影響對其他香港人的觀感。

(FaceBook截圖)

《開罐》記者就此事件向「台中包車-智祥旅遊團隊」查詢，店家負責人智祥回覆表示，自己從事包車旅遊已經有8年了，有大約8成客人都是香港人，亦因為包車旅遊結交不少香港朋友，讓他一直以來都很信任香港人，認為香港人不是沒有誠信的人，他們團隊亦相信這次事件只是個別例子。但「這件事一定要公佈出來讓她汲取教訓，今天假如我沒有公怖(佈)讓她知道事情嚴重性，往後她還是會這樣繼續放人家鴿子。真的是很過分。」

智祥指自己和團隊不會因為個別事件就對香港人有成見，他認為「一竿子打翻一船人」是不對的，但他們目前正在考慮日後所有新客人均需要繳交訂金，避免再次出現同樣事件。