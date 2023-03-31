內地瘋傳平價團香港公廁食杯麵　揭旅行社利用2大中國人心態發財

香港旅遊業趨向復常，內地團重臨香港，但近日本港卻頻頻爆出內地團「奇景」，如站在公廁邊食杯麵、土瓜灣街頭「立食」兩餸飯、光速餐等，每一幕都震驚港人。原來除了港人關心之外，內地人也開始關注事件，怒斥該些平價旅行社利用老人的「一種心態」，把他們當作水魚！



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內地與香港恢復全面通關，於香港街道和景點亦開始重現內地旅行團的身影，不過內地老人站在公廁邊食杯麵的一幕卻震驚了一眾網民。內地網民在社交平台上發帖，跪求內地的老人家們不要再參加由旅行社舉辦的平價旅行團，表示「求求各位老人，對自己好點吧，別再參加香港這種低質內耗團了，15分鐘在廁所旁邊吃飯？這種旅行的意義在哪？」、「旅行不該讓自己那麼累」。

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同時痛斥各大旅行社對老人太不友好，不要再消費內地老人，尤其是利用中國老人家習慣「任何事都得省錢」、「捨不得花錢」的2大心態，以低價的團費吸引他們參加，再把他們當作「水魚」般欺壓，令旁人看得非常痛心。帖主也呼籲大家勿讓家中老人參加這種旅行團，不忍心看到年紀大的老人還得「吃不好睡不好」，不如「加點錢給他們好好去一趟香港旅行」，無謂難為老人家。

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FB@「香港茶餐廳及美食關注組」截圖

不少中港網民也在留言區中為內地老人抱不平，「再便宜的團也不應該站在街上吃泡麵旅行」、「感覺有人在壓榨經費」、「就算食物不是大魚大肉，至少也應該有得坐低吃吧」、「旅行社就不應該開這種團」。也有其他網民剖析參加平價內地團老人的心態，稱「老人都是到此一遊，最重要平，不在乎其他」、「這個年代的老年人，年輕的時候是苦過來的，沒必要站在年輕人的角度上說什麼該什麼不該，他們去香港可能就是出於情懷，就跟很多上了歲數的這輩子一定要去一次北京一樣。」

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另外，網民稱參加平價團的老人也不一定是「窮人」，「這些老人大多數不是沒錢，就是捨不得花錢，低價便宜就捨得去，說不定存款比你們多，去這種團就圖便宜」，只要確保旅行社沒有壓榨的行為，也只是「明買明賣」、「一個願打一個願挨」的生意行為。

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