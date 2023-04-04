港男移英2個月搵唔到工感後悔！4大難處好沮喪：原來外國真係好窮

移民與否每個人都有不同見解和理由，但拋低香港的一切又是否如想像中的容易，去到當地又是能否融入和適應？一名港男最近在YouTube上拍片分享移民英國2個月後的真實感受，遇到4大困難的他對前境感到十分沮喪，甚至對移英決定感到後悔！



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最近一位YouTuber「Timid Traveller - Timothy 小智」拍片分享移英感受，他表示自己現時移英2個月，形容現況是「其實好唔開心，係好沮喪喺度生活」。他也作出了解釋，大致分為以下4大難處：

1.文化不同

2.語言不通 見工聽唔明英文

3.就業困難 工作難找

4.感到自我價值低下

他分享道自己在當地找了一位香港的搵工agent幫忙尋找工作，某次見一間小食店的初級職位，職責為協助煮食，但是當自己誠實表明語言能力不佳，普通話、英文都不太流利，只是「識聽識講」，但agent就向他表明，由於學歷和在香港沒有相關的工作經驗，所以「唔太適合俾你張cv我個客」，但又無法怪別人，因為自己的確「普通話英文都唔得」，公司層面當然是請語言能力高的職員。不過令他最沮喪的是，該職位工作薪金接近英國最低工資，即是大約9.x英鎊（港元約$100），他大嘆「即係連最低工資，原來我都無價值做到嘅」，開始懷疑自我價值。

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YouTube「Timid Traveller - Timothy 小智」截圖

小智籲大家切勿看了討論區、其他YouTuber分享當地美好的一面，就忽略了不好的一面，勸打算前往英國前往新生活的港人，先考慮自己到埗後有沒有辦法承受這些壓力，直言「你望住搵唔到正，但錢就日日都要使㗎啦」。至於回流香港的考量，他坦言給了半年期限自己，如果這段時間內都無法適應，便回香港生活，也不覺感到丟臉，純粹是出於「不適合就無謂強求」的心態。

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YouTube「Timid Traveller - Timothy 小智」截圖

他稱為了維生，現時什麼工作都會繼續搵，不過也直認「唔知搵唔搵到」。另外現時身在英國卻開始反省，無論在家人愛護自己的層面、尋找工作難易度的層面上也好，以前在香港生活時「真係好唔識珍惜」、「好唔知足」。對於移民英國有沒有後悔？他稱的確是有後悔這個（移英）決定，但是沒有後悔這一趟「旅行和旅程」，反而十分感恩，至少可以反思以前自己這20-30年來的人生「做得很差」、「不夠獨立」，而在這兩個月的時間內可讓自己成長已算值得。

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YouTube「Timid Traveller - Timothy 小智」截圖

最後他在片末大嘆「其實原來香港真係幾富有呀，即係你起碼叫做有工唔愁做呀，但原來外國真係好窮嘅，個個都搵份工嘅，好難先搵到工嘅」。也勸勉大家留港、移民、甚至回流也好，都是自己人生的決定，不應被外人批評和嘲諷。

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