香港兩餸飯登日本節目！藤井流星大讚人間美味　被酒樓這東西嚇怕

港人喜愛到日本旅行，熱愛當地美食文化，但不知日本人到香港遊玩時又有甚麼感受呢？日本傑尼斯偶像組合Johnny's WEST成員藤井流星早前就來港拍攝節目，當中介紹香港的兩餸飯，還走訪銅鑼灣鵝頸橋底體驗打小人！



日本朝日電視台的綜藝節目《リア突 WEST》，最近來港拍攝到訪旺角、銅鑼灣、尖沙咀等多個地區，介紹本港的美食和獨特文化。節目主持傑尼斯偶像組合Johnny's WEST成員藤井流星在節目第2集中首站到訪油麻地，被一條數十人的人龍吸引目光。正是排隊買兩餸飯的港人！

節目組當日晚上７時走訪油麻地，撞見有多達43人在「權法小廚」門前排隊買兩餸飯。節目介紹到這家店是提供逾20種小菜的「便當店」，指在疫情下買兩餸飯作晚餐已經成為港人的新常態。雖然他們沒有現場試食，但節目的助理導演買了一份西蘭花炒蝦配糖醋排骨後，大讚這是他逗留香港10天裡覺得最好吃的一餐。

次日早晨他們到上環直擊港人的早餐文化。走進一家粥舖，但卻發現裡面的客人都在吃「拉麵」。沙嗲牛肉麵配餐肉煎蛋、牛油多士，再加一杯奶茶是不少港人的最愛。除了驚訝於份量大及提供速度超快之外，藤井流星在餐牌上看到「出前一丁」的字眼時亦大吃一驚，沒想到出前一丁在香港會有這麼大人氣。吃了一口後感嘆道「好好食！果然係出前一丁！」。

之後，藤井流星亦來到銅鑼灣的鵝頸橋底，體驗「打小人」。雖然藤井流星聽不懂打小人時罵人的說話，但他跟著鞋子的打擊節奏點頭，再由節目組配上輕快的音樂令場面瞬間變得有點搞笑。直至日本字幕翻譯出「打你個死人頭，打到你有氣無掟唞。打你個死人頭，打到你有鞋唔識著」的字句時，攝影廠的嘉賓們才驚覺內容可怕，接連驚呼「好恐怖！」。

（節目截圖）

藤井流星節目中亦有試食乳鴿，被原隻上檯的賣相嚇了一跳，但仍大讚好食，覺得味道有點像雞肝。據說《リア突 WEST》總共拍攝了４集香港特輯，還剩下最後兩集，不知藤井流星還會介紹甚麼香港特色呢？

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