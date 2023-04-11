上水男𠝹刀打劫超市48罐豆豉鯪魚　5大未必知趣聞點解豆豉配鯪魚?

日前(10日)本港有一名男賊於上水石湖墟惠康憑著一把𠝹刀偷走48罐珠江橋牌豆豉鯪魚罐頭逃去成為網絡熱話，不少網民都笑稱賊人有更多名貴的東西不偷，獨愛豆豉鯪魚罐頭。然而大家又知不知道豆豉鯪魚的歷史和趣事呢？



豆豉鯪魚的歷史

據國內豆豉鯪魚罐頭製造商風滋味食品有限公司資料，豆豉鯪魚是源於廣東的食物。19世紀末，許多廣東人下南洋打工，都會將家鄉的鯪魚曬成乾，同時還會帶上下飯的豆豉，以解決路上的吃飯問題。一次偶然間，有人發現豆豉和鯪魚混在一起吃，味道出奇地好，就這樣，越來越多的外出勞工都會帶上豆豉和鯪魚。

直到19世紀中期，廣東要到外地打工的人會將鯪魚煎熟，加上豆豉和油浸一併放入瓦罐封存，除了「夠濃味」和「方便送飯」之餘亦有助保存。而世上第一罐豆豉鯪魚就是由廣茂香罐頭廠於1893年出產，1912年廣茂香罐頭廠更名為廣奇香罐頭廠後，於香港註冊了「鷹金錢」商標品牌。直到1956年中國政府推行公私合營，廣茂香罐頭廠就變身成為現今廣東罐頭廠，為前蘇聯與中國經濟合作的165個重點項目之一，是當時亞洲最大型嘅罐頭廠之一。

而隨著第一罐豆豉鯪魚罐頭面世，不少商家亦看準這個機會各自推出自己的豆豉鯪魚罐頭。與長城牌午餐肉、木仙花牌五香肉丁合稱為香港三大罐頭的珠江橋牌豆豉鯪魚，魚肉拿來吃、豆豉拿來炒菜、魚汁拿來「送飯」的「一魚三吃」應該是不少港人的童年回憶。

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豆豉鯪魚度量衡

在不同的國家均有各自衡量物價的東西，例如最著名的巨無霸指數，以不同國家的麥當勞餐廳的巨無霸價格，加上相對於該國貨幣匯率，作為比較的基準。近年亦有所謂iPhone指數，即將 Apple 最新推出的 iPhone 價格結合各個國家或地區的平均收益，計算出要工作多少天才能買到一部全新的iPhone。而香港政府統計處的香港統計年刊，每年都會羅列出一系列民生代表食品的平均批發價格及零售價格，包括罐頭，而由於豆豉鯪魚罐頭價錢的升幅驚人，因此經常性會拿來作為通漲的其中一項指標。

於去年刊登的香港統計年刊就能看到，比較25年前的豆豉鯪魚罐頭，現時豆豉鯪魚賣約$30，升幅為驚人的436%。疫情期間價錢甚至飆升到$50一罐，讓網民笑稱新鮮魚比罐頭魚便宜。

食爆你個腎

豆豉鯪魚作為罐頭，基本上早已與健康兩字無緣，但大家又清不清楚到底豆豉鯪魚有多麼可怕呢？消委會定期會為不同類別的產品進行檢測和評分，而2020年時，消委會就對市面上46款罐頭魚進行了檢測，當中包括7款鯪魚罐頭。而全部樣本於檢測時均檢出金屬污染物。雖然消委會聲稱含量不高，亦沒有超出現行《規例》及《修定規例》所定的上限，但長期攝入亦可導致患上心血管及神經疾病。

此外，全部鯪魚罐頭的鯪魚部分亦被評為「 高鈉 」食物，意思是不計算罐頭內的醬汁和配料，只檢測魚肉的部分已經超標。其中「鷹金錢」金獎豆豉鯪魚的鈉含量最高，一罐的鈉含量已高達880毫克，超過世衞建議成年人每天攝取鈉上限（2,200毫克）的4成。消委會建議消費者不宜添加太多汁「撈飯」，避免攝取過多的鈉，影響身體健康。