移英港人YouTuber 3個月極速回流　網民轟影衰香港人：一心態累事

香港YouTuber「珍心活」在2022年底拍片，表示自己花了兩年時間仍未取得台灣身份證，最終萌生去意，並在今年年初宣布舉家移民英國，開啟全新生活。而在4月1日愚人節當天他發布影片表示即將「移民英國三個月極速回流」，正當網民以為是愚人節玩笑時，日前（8日）他再度發布影片，證實了回流香港的消息，引起了網民熱議。



YouTube「珍心活」截圖

去年底香港YouTuber珍心活拍片透露，本身台灣政府表示一年時間就可以取得身份證，但政策不停地變改，最終他花了兩年時間仍未拿到台灣身份證，於是灰心離開台灣，在2023年1月時毅然決定移民英國闖世界。不過在移英3個月後，他在於4月1日時在頻道上貼出影片，表示自己正在嚴肅地做一件大事情，便是購買4張由曼徹斯特回香港的單程經濟艙機票。雖然網民質疑影片只是愚人節玩笑，但在8日珍心活再次貼出影片，證實回流香港的消息。

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YouTube「珍心活」截圖

在影片中，他稱移英3個月期間收穫豐富，如見識到很多事情、認識了很多人、暸解了很多不為人知的東西等。而最後他們選擇了一個「可以舒適，安心的地方」，也直言舒適和安心對每個人的定義都不一樣，而自己是去選擇了一個自己覺得好、安心的地方，便是回港香港生活。

YouTube「珍心活」截圖

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至於在珍心活在短短3年之間經歷2次移民，也在1年內搬家3次，往來3個不同的地方（在離台時有短暫搬回港，後來再搬到英國，現時再由英國搬回香港，共3次），最終回流香港，有網民戲稱他們一家是在「流浪」，他則回應「傻嘅你都，我哋唔係流浪，我哋係旅居，我哋周圍去世界遊歷一下」。也指他們在台灣、英國旅居期間，認識了很多不同的朋友，對生活的暸解多了很多、對當地文化也認識多了很多，有不少得著。

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在影片的後半部，珍心活在英國機場大談回港後的計劃，表示抵港後的一個月一定十分忙碌，稱「要約的人已經約了，然後又要搞返間屋、收拾企理、購買傢俬，而小朋友就要返學讀書，還有上班」等，直言行程已夠「忙足兩個月」，也聽到小朋友高興地在英國機場表示「我哋返屋企啦」。影片結尾可見珍心活已抵達香港國際機場，面帶微笑眼泛淚光地說「我而家喺香港機場，到咗喇」，影片也就此結束。

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對於珍心活在輾轉過後最終回港香港，引起了許多網民熱議，當中有網民認為他移英3個月便回流一事感到兒戲，甚至狠批「影衰香港人」，指他的心態不成熟累事，「自己出發英國之前根本無用心計劃好，結果遇到小小困難，椅子都未坐暖就要衝返香港，浪費自己金錢時間」、「我睇你係根本無諗清楚自己想點，然後一家大細跟住你四出奔走」、「好多人移民冇考慮清楚亦根本冇心融入當地」、「根本好多人都唔適合移民，人移我又移既心態根本就係好無謂」、「很搞笑的一個頻道，移民到哪個地方都待不久，非常兒戲，當初離開台灣我還替你惋惜，現在覺得你這種沒有定力沒有耐心的人還真不是我們台灣要的移民。謝謝你放棄移民台灣，把名額留給持續在台灣奮鬥的港人也好」。

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也有網民認為這次的移民經歷會成為他們一家人的重要養分，祝福他們回到香港後可以更珍惜地生活，稱「衷心希望今次你地可以係香港settle down，而不是每次都係"今日的我打倒昨日的我"」、「這樣的旅居真的學到很多經驗，無論領悟多少都很珍貴的」、「心態若不能調整，回港是最佳去處」。

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