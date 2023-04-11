余德丞孖網紅遊日本食魚生飯被批無禮　網民斥3宗罪店主嬲到掟碗

前TVB藝人余德丞於去年「離巢」後和YouTuber「9BoThew膠保廢」屢屢合作，於他們的頻道上多次亮相擔任嘉賓。他們繼去年5月到訪農場餐廳「試伏」後批評對方的食物難食後被餐廳老闆陳興濤控告並入稟小額錢債審裁處之外，近日(7日)他們一起前往日本旅遊所拍攝的影片又再一次引起網民熱烈討論。



日前，余德丞和YouTuber「9BoThew膠保廢」一起到日本旅遊，沿途拍攝了一系列了Vlog。其中於4月7日上載的影片中拍攝了他們前往一間位於日本秋葉原的魚生丼飯餐廳和到新宿御苑賞櫻的經過，影片中余德丞和「9BoThew膠保廢」的行徑惹來網民聲討，認為他們在「影衰」香港人。

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他們首先是到訪了位於秋葉原的魚生丼飯餐廳，進去後他們並沒有立即點餐，而是在拍攝餐廳的裝潢、擺設和聊天。於是餐廳老闆特意走過來催促他們快點點餐，問他們到底吃不吃。他們一行人連忙回答「eat eat eat」。他們一行四人，除了不斷以廣東話高談闊論外之，他們亦只點了一碗特盛海鮮丼和一碗中拖羅丼四人分食。

（YouTube截圖）

之後余德丞和「9BoThew膠保廢」的阿寶去了新宿御苑賞櫻，但過程中除了對女性評頭論足之外，亦不斷拍攝其他途人，甚至以「呢度都落雪喎」嘲笑途人的衣服上沾有頭皮。

（YouTube截圖）

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影片上載後迅速於連登討論區引起網民熱烈討論，不少網民均認為余德丞和9BoThew都十分失禮香港人，先後列出了3大罪狀。

1.阻人收工

有網民指出，9BoThew於影片中說餐廳老闆態度惡劣的原因是因為老闆要準備打烊，但他們卻慢條斯理地點餐、聊天，影響到老闆。而他們拍攝日期為3月23日星期四，《開罐》記者瀏覽Tabelog時看到餐廳當天的打烊時間為下午2:30，而如果賣完餐點的話的確會提前打烊，因此余德丞和9BoThew在餐廳內慢條斯理的行為的確有或多或少影響到老闆。

（YouTube截圖）

2.唔尊重當地文化 失禮香港人

有網民提出早前台灣有人去日本旅遊6個人分食3碗拉麵被阻止的例子指出在日本一個人吃一個套餐是日本的潛規則，他們一行四人只吃兩碗飯相當小家和肉酸。除此之外，亦有網民指出日本的風俗習慣不同於香港，當地人對於鏡頭比較敏感，余德丞和9BoThew於餐廳裡四處拍攝，更多次刻意將鏡頭對住老闆並以廣東話高談闊論，似是對餐點和餐廳評頭論足，不能怪責老闆對他們不友善。

（YouTube截圖）

3.無禮貌

在賞櫻時，阿寶和余德丞除了用廣東話對途人評頭論足，刻意對準途人放大鏡頭，包括一對日本的小情侶之外，更加直接嘲笑別人衣服上有頭皮屑。有網民說他們相當無家教，「以為自己喺日本就可以唔洗負責任」，即使別人不懂廣東話，也不應出言侮辱和嘲笑。

（連登討論區截圖）

不過亦有網民認為，餐廳老闆態度確實不佳，店舖身處遊客區，既然老闆知道他們是遊客，就應該會知道他們理應不清楚店舖何時打烊，用「發晦氣」方式表達不滿換作在香港發生一定會被公審，認為不少網民因為對象是日本人就美化事件。不過亦有網民認為這正是體視出何謂「面斥不雅」，希望香港人去外地旅行要自律，不要影響外國人對香港人的觀感。