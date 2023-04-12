日本婆孫戀61歲美魔女甜嫁29歲老公　網民起底激讚真身：凍齡女神

愛情無分年齡，不知道你會不會有這樣的想法呢？日本最近就有一對年齡相差32歲的「婆孫戀」夫婦最近在網上引起話題，女方已經61歲但外貌和身型都非常年輕，與29歲的丈夫完全沒有違和。但有網民就翻出她的無濾鏡照片，有filter無filter，相貌同樣震驚網民！



年齡相差32年的蔵田りつ子夫婦 （Instagram: @chiwapara）

日本61歲女子蔵田りつ子經常在她經營的Instagram及網誌上，分享她與年齡相差32年的丈夫的生活點滴。除了兩人一起甜蜜旅行品嘗美食觀光之外，他們也會與女方的兒子一家一同出遊。據說她多年前曾結過婚，離婚後便獨力養大兩名子女。兒子今年已經36歲，並已經結婚生子，而她的丈夫只有29歲，但已經成為一名成功抱孫的公公。

這對「婆孫戀」夫婦的相遇故事像一套愛情劇的橋段。第一次見面是男方不小心在Café遺留手機回頭尋找，而第二次則是在電車上偶遇。相認後兩人交換聯繫方式，自此之後每天都會談話，逐漸發展成戀人關係、兩年後便入籍成為夫婦了。

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不少網民看到她的照片都驚訝於她的凍齡相貌，紛紛表示完全看不出她已經61歲。又指兩人「看起來很幸福，祝福你！」。蔵田りつ子過往曾多次上載到訪高級酒店及餐廳的照片，還曾數次參加日本知名名媛藝人「黛薇夫人」的派對，令不少網民認為她是一名貴婦，而29歲的丈夫只是看上她的錢財才會與她結婚。又有網民翻出她沒有使用濾鏡的舊照，發現雖然沒有美顏後般年輕，但也保養得宜。

有網民亦找到懷疑屬於她女兒的網誌，她稱自少曾多次被家暴，而母親亦向她借了大量金錢不還，全部揮霍在丈夫及自己身上。令部分網民質疑蔵田りつ子是「雙面人」，在Twitter上爭論不斷……

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