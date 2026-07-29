染髮增致癌風險？醫生警告「2種顏色」最危險　教如何安全染髮

不少港人都喜歡染髮轉換造型，嘗試各種不同風格。但有研究指，染髮劑中的部分成分對人體有害，長遠來說甚至有可能致癌。皮膚科醫生早前分享，染髮頻率不宜過高，應每次相隔最少3至6個月。



台灣耕莘醫院泌尿科醫生歸家豪早前於當地節目《健康2.0》分享個案指，一名60歲女士一直喜愛染髮，已持續數十年，因出現最終確診膀胱癌。該名女士在工廠任職，起初以為癌症的成因是長期接觸化學品，惟女子只是一般工作人員，平時沒有機會接觸化學物品。後來發現，由於女士愛美，從20歲起開始染髮，且40年間從無間斷，歸醫生推測，這可能是致癌的原因。歸醫生指，染髮劑多為水溶性染劑，有機會溶化於血液，再經由腎臟代謝，進入尿液中，長期累積便會增加影響膀胱健康的風險。

皮膚科醫生揭秘最佳間隔時間 2種顏色最危險

節目在YouTube頻道亦上傳影片，談及染髮的安全頻率。當中皮膚科醫師曾德朋表示大部分染髮劑中都含有化學物質，而在這些染劑抹在頭皮和頭髮上時就會進入血液、腎臟，再透過膀胱排泄。若長期反覆染髮，化學物質無法被排出就有機會沾附在器官上，長期累積則導致細胞病變。

因此曾醫師建議，每次染髮時應有最少3至6個月間隔。能增加身體排泄的機會，亦讓細胞自我修復。外科醫生江坤俊亦曾在頻道上拍片分享指市面上有部分染髮劑含致癌物質及重金屬。而且這些有害物質在深啡色或黑色等深色染髮劑中含量會比較多。因此他建議應盡量選較淺色的顏色染髮，稍微減少身體接觸到的化學物。

染髪劑避免觸碰頭皮 否則恐被身體吸收

另外，江醫生亦提醒DIY染髮時應檢查包裝，選購含藥化妝品許可證的產品。而染髮時因染劑碰到頭皮就有可能被身體吸收，因此應同時選購頭皮保護液守護頭皮。

染髪後應多喝水以助排尿 將有害物質祛除

他又提醒到基於染髮劑的化學物質大部分經由泌尿系統代謝排出身體，染髮後應該多喝水排尿，將有害物質祛除。最後亦提醒到雖然在政府規管下染髮產品所含的致癌物質濃度減低，但仍不建議1年染髮超過3次，每次間隔亦是至少3個月以上。