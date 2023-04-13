留英男學生瞓機場遭當「乞兒」　床頭驚現1物高呼：英國人好暖心!

大家去旅行時有沒有曾遇到令你好暖心又感動的事?近日，一名於英國留學的內地男生在社交平台發文分享指，自己早前乘撘飛機前往英國，由於到達英國時已是凌晨，所以便於機場「找了一個沒有人的角落」，鋪開睡袋睡了一晚，誰不知自己竟被當成「乞丐」，但當地人的一個行為卻令他高呼「真的很讓人感動」!



圖自小紅書

日前，一名在英國留學的內地男生於社交平台以「在英國被當成乞丐遭施捨」為題表示，由於自己乘飛機到達英國時，當地已經是凌晨時份，所以自己便於機場找了一個沒有人的角落，鋪上睡袋「將就一晚」。誰不知樓主於第二天早上發現，身邊竟擺放了一個袋子，內裡裝有食物和一張寫有「Takeaway Breakfast」的字條，樓主本以為是別人不小心遺漏下來的東西，所以便「問了一圈周圍的人是不是他們遺落下來的」，但全部人都「搖頭」。

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由此樓主便明白，他應該被別人「當成乞丐」，而該份早餐是別人特意買給他的。樓主對此表示，自己於英國亦「混得很差」，有時候還會調侃自己「不如個流浪漢由社保還有補貼拿」。雖然真的被當成「乞丐」，受人施捨此有點尷尬，但一覺醒來後遇到這「驚喜」，卻讓他都不禁表示「真的很讓人感動」。

不少網民見此帖文都紛紛留言表示，「笑死我了」，「還是好人多啊」，「英國普通老百姓確實大部分都是很善良的」。但有網民卻將重點放在樓主當時的行裝配備上，有不少網民笑表示「不是哥們你這裝備太homeless了」，「裝備太專業了，是我我也會給你買吃的」，樓主的裝備是「homeless來了都得認錯窩的地步」，更稱若樓主「再立一塊牌子，可能還可以收到幾十磅」。