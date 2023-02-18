連登仔批外國餐廳要英文落單　狠批職員唔識中文：香港只講廣東話

不知大家有沒有曾試過到香港的外國快餐店，發現店內全部職員都是外國人，因而需要轉講英文點餐?但有時卻因某些字唔識讀而感到超尷尬，近日有網民就於討論區發文表示，自己即使在英國讀書「浸完咸水」回港，在光顧外國快餐店時，即使對方是外籍人士，都會堅持講中文，樓主表示「明明呢度香港」，更且「做得本地收銀憑乜嘢唔識廣東話」!



圖自Five Guys官網

近日有網民於連登討論區上以「有無人每次去鬼佬快餐店都會講中文」為題發文指，香港多間「過江龍」外國快餐店的職員大多都是外籍人士，大家常常都要就他們用英文點餐。但自己「就算我英國浸完咸水讀埋個master都好」，都不會講英文落單。他表示「明明呢度香港」，正常都要講廣東話，「講乜嘢英文落單」。

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樓主更表示，「做得本地收銀」憑甚麼不懂廣東話，更直指那些外國職員，最多都是不懂得說廣東話，但肯定「9成其實都識聽」，日常只是「扮晒聽唔明」。若果大家試用中文鬧職員，他們「實用半咸淡中文X返你」。

帖文引起網民熱論，有不少網民對樓主所說的表示十分認同，「呢度香港人地方呀」，「正常梗係就返我地講廣東話啦」，更表示「唔識中文佢連份工都見唔成，擺明扮嘢」。有網民則表示，「識講咪照講囉」，「你唔講係你唔識咋」，但有網民表示「 識唔識同講唔講係兩回事」，「我係香港點解要就你講英文，唔通日本人嚟你又要學日文就佢？」。

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但其實，現在香港的外國快餐店除了大多都會準備中文餐牌供客人點餐外，餐廳內亦會有一定員工能夠說英文或廣東話，因此大家於快餐店點餐時不必一定以英文點餐，大家可自行選擇自己認為最熟悉和舒服的語言與店員溝通。