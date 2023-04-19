內地女來港兩日被便利店坑錢兩次 內地網民：這分明是針對內地人

自從香港與內地全面通關之後，街上也多了不少內地遊客。亦因此近月內地社交平台上充斥著很多「為香港平反」和「對香港控訴」的帖文，昨日(18日)有一名來港旅遊的內地女網民於小紅書發文，指自己來香港僅僅兩天，就已經先後被兩間7-11「坑」了，事件引起網民熱議。



(小紅書截圖)

昨日，內地網民「饞貓幫你試一試」於小紅書發帖，指自己「來香港第一天就被坑了」。她於帖文表示自己和她丈夫來香港旅遊，第一天去了7-11購買兩盒牛奶、一瓶氣泡水和兩瓶礦泉水，然而到了第二天的早上看到收據才發現7-11的收銀員多收了她一支氣泡水的錢。起初他們認為是收銀員不小心多掃了一瓶的錢，因此沒有深究，但當天他們再到第二間7-11購物，發現店員將他們買的一盒薄荷糖掃成兩盒，他們馬上糾正店員，指他們「只買一盒」。他們將兩天的事情一併思考，認為是7-11的店員刻意多收他們的錢，因此於小紅書上發帖，希望其他來港旅遊的網民記得要查看收據。

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事件迅速於小紅書上引起熱烈討論，有內地網民認為這些低級失誤不應該發生，懷疑7-11店員是針對內地人下手。不過也有香港網民指應該不是在針對內地人，因為香港人也同樣會遇到多收錢/打錯價錢的事情，認為只是7-11的店員態度不認真所導致，同時亦有網民指不只在香港，世界各地的便利店都有機會發生多收錢的事件，只是剛好在小紅書上說香港的不是，才引來如此大的迴響。

(《暖男爸爸》劇照)

不過「饞貓幫你試一試」於今天早上更新帖文，補充了一些她的看法和感想。她指自己發文的初衷不是針對香港或便利店店員，而是提醒各位來港的網民要注意一下收據，不要和她一樣被多收了錢還懵然不知。亦因為兩次事件都剛好發生在香港才標明地方，她無意抹黑和針對香港的意思，希望其他網友不要誤會。她也指出自己來港遊玩兩三天，港人對她的態度也還正常，沒有針對或歧視的感覺，就只有的士司機總會找理由拒載或裝作不懂聽普通話，她更反問「車上放的廣播也是五月天的歌，不至於聽不懂普通話吧？」