內地男疑自爆變賣香港消費券　居住江蘇獲派$1,500！香港網民嬲爆

政府於昨日(16日)向合資格市民派發首輪$3,000蚊的消費券，而除了本港市民，新來港人士亦能獲同額總兩輪共$5,000元消費券。但日前有網民則發現，一名內地男於微博上發文指自己身在內地仍獲得消費券，當中他更疑似自爆自己曾將「上次的消費券賣掉」，而且更差不多花光，誰知卻收到消費券的款項，讓他高呼「想甚麼來甚麼，天降巨款」!



圖自微博

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$5,000消費券的首輪$3,000元已於16日發放給18歲以上的香港市民及新來港市民，而透過不同計劃來港居住及來港升學的合資格人都能夠獲得半額的消費券。消費券使用指引列明，消費券只用於本地消費，不可以兌現或作其他用途。但日前有網民卻發現，疑似有內地男子於微博上自爆自己曾將消費券轉賣，而現身在內地的他亦依然獲得最新一輪消費券。

該名男子於文中表示，自己日前與媽媽通話時，媽媽詢問他是否「非得五一去香港嗎?」，因他的弟弟本打算中秋節時與他一同前往香港，但樓主卻指自己的錢證「下來了」，要在規定時間內激活，而且「要使發消費券他還能用掉」，此外他還能趁流感再來前「免費打個疫苗」。若現在他不去，萬一到時候家人並不打算前往香港，又或者他有事去不成，那麼他就等於「白等」，而且更「浪費我的消費券」。

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誰不知他於與媽媽通話後，便收到了「消費券」到帳$1,500元(半額)的消息，而根據他所發文的所顯示，他正身處於內地江蘇。自己「上次消費券賣掉的錢」已經花費得七七八八，本還在想到時需買個香港手機來收消費券「又是一筆錢」，誰知卻突「天降巨款」，令他開心不已。

帖文被連登網民轉發，對此網民憤怒表示「唔喺香港重拎香港消費券，仲可以拎去賣」、「咁派法，想唔赤字都難啦」、「稅我交錢佢袋」。網民更指消費券即使「唔使來香港都用到」，內地的人可於香港網站買東西，並寄回內地，「拎消費券買貨返大陸賣」。有網民地指「賣消費券」是犯法行為，翻查消費券的使用指引，當中列名消費券只可用於本地消費，並且不可兌現或作其他用途，如若商戶涉嫌違規行為，會採取跟進行動，將其列入黑名單，而個別市民或商戶若協助或合謀套現消費券，買賣雙方、中介都均有機會干犯串謀詐騙罪，最高可被判監14年。