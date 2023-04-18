內地女香港問「痴腰腰」在哪　港男轟扮可愛玩疊字　網民笑揭真相

到外地旅遊人生路不熟，總容易迷路，而對目的地有疑惑就當然問當地人最為清楚啦，但不論是地方名、品牌、甚至人名，於不同的國家和地方都可能會有的不一樣的譯名和叫法，被問的人很多時都會被問到「一頭霧水」。日前有名港男就於社交平台訴指，於尖沙咀遇到一名內地女問路，而就當對方開口一問，卻讓他即表示「都痴X線」大感奇怪，因此向網民分享。但帖文一出卻讓網民爆笑，更稱讓樓主「快點去吃藥藥啦」!



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一名港男日前(17日)於「沙田之友」Facebook專頁上訴說自己被問路的「奇怪經歷」，他表示自己於尖沙咀遇到一名內地女生問路，對方無緣無故問他「痴腰腰喺邊」，令他大感奇怪指「痴腰就返酒店啦」，不解為何要連「黐鎮痛貼」都要向他詢問。他更怒斥除了該女生問的問題奇怪，還要「喺度懶可愛玩疊字」，事件既奇怪亦讓他反感。

圖自「沙田之友」Facebook專頁

而當帖文一出卻引起一眾網民爆笑，網民表示「痴腰腰即係7-11啊，笑到合唔埋個口」，網民解釋到內地人對「一」的發音有兩個講法，一個是平常我們所認識的讀音「yi(姨)」，而另一個則是「yao(么)」，但同樣都是解1的意思，但樓主則理解成對方要「黐鎮痛貼」。有網民則笑指「對不起，我大鄉里見識少」，「我以為係吃藥藥」，「唔睇留言，真係諗唔通」，而有網民卻搞笑指「問你佢條纖腰喺邊咋」。

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內地的「一」字之所以會有兩個讀音，是根據網上資料流傳早於打仗的年代，戰場上噪音很大，若軍人溝通時將「一」發音成「yi」對方很有可能會聽不清楚，而影響通訊，戰場上甚至會造成生命的危險，因而當時他們將漢語裡有最小的意思之稱的「么」，來代替一字的意思和讀音，讓傳達更為清晰。