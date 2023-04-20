港人注意！日本新網購騙案多人中伏！日文標價變人民幣收費貴20倍

都市人很喜歡在網上購物，足不出戶就能買到想要的東西，非常方便。雖然可以更容易找到心頭好，但因此衍生的網絡騙案亦一直是社會關注的問題。日前日本的消費委員會發表一篇報導指一個網站被揭透過使用「¥」令人誤以為是日本円收費，但結果卻是以相差約20倍的人民幣收費謀利。



（YouTube 截圖）

日本消費者委員會「国民生活センター」4月19日公佈指，他們在今年內多次接報指有網站使用日圓及人民幣共同的貨幣符號「¥」標價，令日本消費者誤會以日圓收費，但事實上卻是以人民幣收費。最終價格貴約20倍！

該網站叫作「Calli-Calli」，專門售賣用來練英文書法的練字書。今年1月A小姐透過網絡廣告進入網站購買當中標價「¥1,680」的練字書，因以為價值1,680円（大約港幣98元）付費後，卻發現從信用卡公司收到的單據竟顯示32,916円（大約港幣1917元）。被高額收費嚇到後A小姐立刻到網站確認價錢，最終在一個「支援」頁面中找到「貨幣為人民幣」的字句。找信用卡公司取消交易時卻被拒絕，指她需要自行與網站交涉。於是她便向消委會求助。

「国民生活センター」他們自今年１月起接獲約100宗同樣將「¥」誤會為日圓收費的求助諮詢。因網站使用全日文設計，消費者看到「¥」會覺得是日圓也很合理。涉事網站目前無法訪問，消費者聯絡網站取消訂單一直沒有回音，網站上亦沒有商家的名稱、地址及電話等聯絡手法。

有市民聽到網站標記的是人民幣，價值逾20倍後大感驚訝（YouTube 截圖）

有負責人就指這種手法未來有可能會被模仿，告誡消費者在網上購物時應確認網站的可信性。同時也要檢查信用卡收費頁面的詳細金額才確認付款。有網民就分享到自己在預約海外旅行的酒店時也曾遇過同樣騙案，指若網站使用日文真的很難判斷收費貨幣。指出日本的網上購物平台應統一貨幣標記，使用「円」、「Yen」或「JPY」而不是與人民幣共通的「¥」。大家網購的時候也一定要多加留意啊！

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