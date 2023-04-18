日本旅行注意！鹿兒島驚現大量有毒藍水母　刺中劇痛休克遊客慎防

出外旅行時有不少港人喜歡玩水上活動，到清澈的海域潛水遊玩。不過日本最近就有報導指海岸上出現大量水母，看上去很漂亮但其實含毒，更有可能導致休克，十分危險！



（YouTube 截圖）

日媒ANN報導指自4月起，鹿兒島奄美大島的海岸處就發現大量「カツオノカンムリ」（帆水母）有毒水母。帆水母具有標誌性的藍色，直徑大約5cm，呈橢圓形。雖然看上去非常漂亮，但事實上牠們含毒，被刺的部分會出現腫脹並感到疼痛。

潛水時穿的潛水衣保護不到頸以上的位置，若露出的部分接觸到帆水母，瞬間就會有強烈刺痛的感覺，變紅腫脹，甚至會生水泡。奄美海洋展示館策展人高村洸介就指雖然帆水母比因猛毒而知名的僧帽水母毒素較少，但因為有相當的數量，若被刺到2至3次有可能會誘發過敏性休克。

平常牠們在離岸較遠的海域群居生活，但風向轉變吹向島嶼時就會將牠們沖至岸邊。特別是3月及4月時期的風更容易出現這種狀況。

負責管理海岸的鹿兒島縣大島支廳就在最多遊客聚集的2個區域設置了警告板呼籲遊客注意。藍色的帆水母在死後會變成白色，但依然含毒，大家要小心別亂撿以免中毒啊！

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