內地女東京街頭狂摑日籍丈夫　路人警員勸交照打！終拍片哭訴原因

夫妻情侶之間總有大小爭執，不過家事通常都不會放上檯面，以免遭遇他人非議。網上瘋傳一段10分鐘長的影片，一位中國籍女子大鬧日本東京新宿街頭，穿著甜美短裙的她卻有著火爆性格，一直在路中心叫囂大罵，瘋狂掌摑她的日籍丈夫，路人、警員看不過眼出聲勸交，不過女子卻「戰狼」上身照摑無誤，事件引起中日網民熱議！



在網上流傳的影片中，該短內地女身穿短裙、高跟鞋公主Look，以普通話、日語夾雜的在街頭狂罵日籍丈夫，然而初則口角繼而動武，女子未幾後開始一邊獅吼、一邊掌摑日本丈夫，她情緒刺激地以普通話大喊：「要我打死你嗎？」、「我打你怎麼了！」，其後就開始對丈夫拳打腳踢。

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她在影片中數次使出連環掌摑的招式，右手摑完再換左手，動作十分連貫。內地女更懂得利用原地蓄力發力，令每一巴掌都更有威力，出手極之俐落也沒有多餘的動作，熟練得感覺絕對不是初次動手。而日籍丈夫沒有任何還手和迴避，目測至少被摑了十幾巴掌。

由於內地女的狂暴行為發生在人來人往的日本東京新宿街頭，不少路人都駐足圍觀，甚至舉機拍攝下這驚奇的一幕。期間有一位日籍男子上前勸交，但內地女就轉為日文大罵路人，更摑了對方一巴掌，對方未有還手亦未有離去。後來事件驚動警方，最終多名警員到場調解，惟有傳現場的目擊者表示大媽摑了一名警員一巴，也有傳內地女只是作勢掌摑對方，並未真正襲警，影片也就此結束。

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然而後來影片在小紅書、微博、Twitter 上瘋傳，最終內地女與丈夫一起拍片致歉，期間女子也哭訴著自己掌摑丈夫的原因是因為對方長久下來的「冷暴力」，她稱當時與丈夫出們吃飯，但丈夫叫她走了，但是自己沒有聽到，但丈夫就以為自己「故意不理人」，於是不理她和冷暴力她，最終她就情緒失控發飆。

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網民對於內地女的行為和解釋都不買帳，直指她的行為失禮，「再有原因都不能這麼打人，而且是大街上」、「敢這樣打人，老公竟然敢冷暴力？邏輯不合啊」、「就這小事也能打那麼狠」、「不管怎麼樣打人都很過份，而且還給國家抹黑」、「她還說“別以為中國人好欺負”，這是啥三觀啊？沒覺得自己丟人啊」。