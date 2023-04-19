留英女學生列3大「罪狀」批英國人偽善NO.1　網民：一講呢句就驚

How's your day?於英國美國等的英語國家，大家不難會遇到有當地人以此與你打開話題，當下你可能會覺得對方對你充滿好奇關心，但其實他們對你根本毫不在乎。近日，一名英國留學的內地女於社交平台上表示英國人超「偽善」，不論對身邊的人還是陌生人，明明他們上一秒還在抱怨，下一秒便可態度全變，「哪怕(髮型)是Tony老師的失敗品，同學也會說You look Amazing 」，令樓主不禁表示「英國人真的偽善第一名」!



圖自小紅書

最近，一名在英國留學的內地女於小紅書上以「英國人到底有多偽善!」為題發文指，覺得英國人真的很「偽善」，她分享指每次假期後回到英國，當地的同學舍友都會問「假期過得怎麼樣」，其實對方對你「也不是真正在乎」，而他們這種的話語只是「一種禮貌問侯」。除了這種日常的關心，當她改變了髮型，「哪怕是Tony老師的失敗品」，同學們仍會向其表達讚賞稱「You look Amazing!」。

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樓主更分享，曾經有一次和英國的同學一起到餐廳喝咖啡，上一秒該名同學明明「正跟我抱怨這家的咖啡太難喝」，但回頭便跟餐廳的服務員說「你家餐廳太棒了」，讓她都不禁表示「有時候不得不佩服英國人真的是偽善第一名」。

《美女孔心》劇照

對於英國人的「偽善」行為，樓主亦補充「是他們的習慣，習慣性的讚美別人」，她自己並不覺得偽善是「貶義詞」，即使他們所讚美的並不是「由衷的」，但偽善起碼能讓你感受到「善」，他們願意向你表達善意，「即是是虛偽的，至少也會給你帶來愉悅的心情」。

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貼文引起網民討論，有網民表示英國人的行為「挺好的，我就喜歡讚美管你真假，我開心就好」，「至少不會讓人當面覺得尷尬」，「偽善也比真惡好」，網民更指英國人的行為並不是「偽善」，而是愛說「場面話」，他們喜愛圓滑「你好我好大家好。總比開口得罪人好吧」。但有網民對此行為卻感反感「我其實很怕當著我面很好 背著我說我壞話的那種」，「心累 不如不要問我 反正你也不想知道」。

當中有網民亦笑指「最怕tutor給我說interesting」，「聽到interesting 心都凉了半截」，皆因於當地很多時學校裡的老師對你說「interesting」，聽上去好像是稱讚你「好有趣」，但「回頭打低分絕不手軟」，再奇怪的東西他們都會表示「interesting」，是因他們並不會輕易否定你的想法，但他們亦不是對你有所誇獎。對於母語並非英語的大家，有時候都很有可能會用錯字，表達錯意思，聽別人說話又可能會有所誤解，而一下9個英文更是大家都超易誤會的生字和英文!

👇點撃圖片看9個超易誤會的英文👇