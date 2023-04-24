移英KOL呻屋企遭狐狸入侵　自用「捕獸籠」捉狐!　網民反應兩極

若講到香港野生動物，最有代表性的一定是「野豬」，而於英國的「野生狐狸」就尤如野豬般普遍，大家於社區鬧市，甚至家中花園也不難看到牠們的身影。而日前，移民港人KOL「趙氏讀書生活」於社交平台上分享指自己於家中捉到一隻小狐狸，他表示為捉自己「佈置了三日」陷阱，本打算捉拿狐理媽媽，但最後竟捉到小狐狸，並正尋求處理方法。貼文一出，即引來不少網民怒批「冇啦啦做咩捉人」，「點解要拆散佢地?」，更直指他「好殘忍」!



圖自「趙氏讀書生活」YouTube頻道

近日，移民KOL「趙氏讀書生活」(趙博)於個人Facebook專頁上分享一張於家中捉拿到一隻小狐狸的照片，並表示自己「佈置了三日」，前兩日嘗試捉拿小狐狸的媽媽，但都徒勞無功，誰不知於第三日卻捉到隻小狐狸，令他「心有戚戚焉」，並表示自己將聯絡相關部門，「看看如何處理」。但當貼文一出，即引來大批網民湧至帖文下留言怒罵，網民怒斥指「點解要誘捕狐狸？佢哋係原居民」，「放走啦，人類霸咗動物屋企，最多都係驅趕，捉佢就過火咗」，「點解你要咁做，狐狸係無罪」。

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對於網民的謾罵，趙博回應指，自己於直播時已經解釋為何選擇捉捕狐狸，其實一年來「與狐狸有關的事情毫無問題」，該隻狐狸媽媽一直都有於他們家出沒，雖然「不時要清理狐狸的大便，花園裡種的白菜也被吃掉」，但狐狸媽媽會怕人，若看到人便會自行躲避逃走，因而「無損大雅」。但自己於上個月旅行回家後，竟發現狐狸媽媽於屋下生了六隻小狐狸，他表示該些小狐狸並「唔驚人」，他亦曾使用超聲波、氣味噴霧等嘗試讓牠們不敢走來走去，但小狐狸們仍會不分早晚，於趙博女兒們常玩耍的花園中跑來跑去，和將他的鞋咬爛，令趙博擔心小狐狸會傷害到他的女兒，為此他才決定將狐狸們捉拿。

圖自「趙氏讀書生活」Facebook專頁

他表示，自己曾打了電話給相關部門，亦向鄰居詢問意見，「他們建議我找Fox pest control」，而最終的解論則是讓他「買一個籠子，希望能把大狐狸引進去，再把它帶到合適的地方放生」，因當大狐狸被放走後，牠們應會帶小狐狸們一同搬家。趙博指英國府的相關部門也有指導，告訴人們如何合法地捉狐狸，傷害和狩獵狐狸是犯法行為，而他自己也曾表示如果捉到小狐狸會「原地放生」，即使捉到媽媽也只會放生。

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趙博更補充和貼上照片指，他於早上發帖後，便詢問了「Fox pest control」，其後便將小狐狸放生了，放生前「甚至還餵了小狐狸喝奶」和食朱古力，小狐狸更是將食物全清，而且「一切都有拍片為證」，但他沒想到他的行為卻竟遭到其他人，甚至有KOL「惡言相向」，令他表示「這實在太可笑了」。

趙博指籠內有放置牛奶(圖自「趙氏讀書生活」Facebook專頁)

解釋帖文一出，即引起更多網民熱烈討論，有網民對於其解釋仍表示「無X啦啦捉野生動物做乜」，「點解要餵狐狸食朱古力呀?!」，「朱古力對佢哋係毒藥」。網民更指出，「我認識所有嘅移英住house港人，個個花園都有狐狸」，而且「個個家庭都有唔少細路仔，花園有咩動物來築巢居住都冇問題，從來唔會咁樣對啲動物」，更且「狐狸本身住英國比你耐」，不應特意將他們趕走。

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網民亦指，狐狸松鼠野兔等等「呢啲動物唔會主動攻擊小朋友」，他們當地都是教導小朋友「愛護動物社區共融」，趙博如此的行為對於動物來說是「殘忍」，更反問「以為捉走放去另一地方就冇事」，正確做法是「想方法容納佢哋」，若做不到「就不如翻香港啦」。

但有網民則表示，責罵趙博做法的人均是「針唔拮到肉唔知痛」，認為趙博的做法「處理恰當」，「趙博兩個女仲細，六隻狐狸bb唔識性唔怕人，經常喺花園出沒，而小朋友亦經常喺花園玩，人哋要活捉交比政府部門處理，有做錯嗎？」，他們更指趙博的處理手法，跟足政府的「Fox pest control」所教的方法捉拿，既沒有傷害他們，亦沒有殘酷對待，手法並沒有問題。

據倫敦野生物信託（London Wildlife Trust）曾作出統計，在英國光是倫敦就約有 1 萬隻狐狸長住於此，大約是每平方公里就有 16 隻。