內地女列3點寸爆香港$100旅客消費券「坑人」 地鐵優惠一限制最嬲

香港從正式開關後積極推出活動吸引旅客訪港，為求旅客有一個愉快的遊港體驗，政府更花上億元公帑大派機票、消費券等。旅遊發展局派發100萬份「香港有禮」100元以上的消費優惠券，雖然內地旅客可免費領取優惠，不過最近卻有內地網民在社交媒體上列出3點，控訴香港政府派發的消費券「特別坑人」，引起網民熱議！



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早前政府推行「你好，香港！」一連串吸引旅客訪港大計，旅遊發展局亦聯同本地餐飲及零售界派發100萬份「香港有禮」消費優惠券，每份至少價值$100元以上，整個宣傳費連禮品費共花費約2億元。一位內地女在社交媒體上發帖，標題為「香港對待大陸游客搞不起優惠就別搞了吧」，直指「感覺香港的100塊錢消費券特別坑人！ ！ ！」。她在內文中列出3大原因：

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第1點. 可使用優惠的店少

她指在出發前以為「特別多店可以用，包括Sasa和Lego」，但之後發現「好店的券都領光了，剩下主要是一些大商場吃飯的店」。在搜尋過餐廳的資料後，發現每間餐廳人均都300人民幣左右（約342港幣），由於本來就是打算在香港吃街頭小食，所以在考慮半天後最終沒有領取餐廳優惠券，而是為了交通方便選擇了地鐵優惠券。

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第2點. 優惠卡領取地點少

內地女續指當時是「在西九龍高鐵站領的優惠券碼」，不過她們到了下午才決定使用地鐵優惠，但又赫然發現優惠券不能直接在手機操作，而是需要去現場領卡，領卡的兩個主要地方都在九龍站，幸好距離不遠所以原路返回領取，坦言「但記得Sasa點6pm就關了，九龍點也要從Sasa點走過去挺遠的，所以預計好時間吧」。

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第3點. 地鐵交通卡有限制

說到令她最不滿的一點，就是「地鐵交通卡（地鐵全日通）不能用於羅湖，落馬洲」出入站，她直言「卡相當於廢了。如果你不小心持有此消費券地鐵卡準備在羅湖/落馬洲出站通關，那你有兩種選擇：1:直接自付車費 2:再坐回去一個站到上水，用掉優惠卡，再自付從上水到羅湖/落馬洲的地鐵費$25HKD」、「5塊錢一個站的不給用說實話覺得挺沒有誠意的，優惠券搞都搞了，也知道大部份人會去那邊過關…」。

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除此之外，也投訴手機上的「優惠小程序」做得很差，綜合以上的$100元消費券優惠體驗，稱「感覺為了用優惠券耽誤了很多事，還不如不給…」。

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不過帖子發布後中港網民的評論大多偏向反對樓主觀點，表示「沒看出來坑你啥了...」、「免費送你的還說是坑你，那不要領就好了」、「旅遊發展局真難，給優惠被罵，不給優惠也被罵」。言論更引來網民反諷她「這邊建議直接要求港府給你微信裡打錢」、「這邊建議您以後都別來了呢！本地港鐵所有優惠活動也都不會包含落馬洲/羅湖站，這是基本常識吧？」。

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有其他曾領取過「香港有禮」優惠包的內地旅客更替旅發局講好說話，「$100的優惠券還是很友好的，算交通補貼，我是覺得免費的能用就很好了不要嫌棄」、「我覺得這個對我們非常划算！我和朋友去香港玩一天半領了兩張全日通，全程遊玩坐地鐵都是刷這個非常的方便」、「啊，可是我覺得好划算的，我換成高鐵票，有四次-$30的優惠，深圳北去西九龍用完券才45塊，划算死了」。

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也有少數人贊同樓主觀點，指「優惠小程序」真的不太好用，「地址也沒有，點進去返回就退出了超煩」、「券的優惠挺好的，但是使用起來不方便。因為我們是過去一日來回的，時間相對緊張，券到手了還要慢慢研究使用和選店還蠻花時間的，所以最終還是放棄了」。