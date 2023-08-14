不願花錢的4大「守財奴」星座　真係無物慾定係慳得有道理？

有幾個星座，賺起錢來從不手軟，花起錢來手就「不見了」！



存款數字就是他們的幸福感來源，光存不花，絕不敗家，看看都是哪些星座吧~

金牛座

這個星座是出了名的「守財奴」。

金牛對財富有執念，而且有囤積的喜好，那些金牛認為「有價值」的物品，都會被囤積、收藏、細細觀賞。而最有通用價值的就是錢了，除非是用來置換更高價值的東西，否則金牛真的寧願鐵公雞，也不想花出去。

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巨蟹座

其實巨蟹並不是喜歡財富本身，而是把財富當成了生活安寧感的來源。

作為最重視安全感的星座，財富——是重要的安全感，怎麼可以輕易花掉。雖然巨蟹很捨得為家庭花錢，但那也是為了構築具體的安全感而實施的行動。若是其他花銷嘛，巨蟹可不會輕易出手。

摩羯座｜山羊座

山羊是真的不會花錢，絕大部分時間，這個星座都是鐵公雞。

一方面，山羊把財富看成社會地位的一環，從小就特別注重積累財富，提升個人地位。另一方面，山羊還真沒有太多物質慾望，他們崇尚要麼就不買，一買就買最好的。所以錢大多時候都在存，捨不得花。

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處女座

處女倒不是真捨不得花，但是他們表現出來的狀態是純純的鐵公雞。

因為處女很講原則，花錢也有自己的方式，從來不受外界影響。很多商品在其他人眼裏價值千金，但可能在處女眼裏毫無價值，所以處女根本不想出手。別人理解不了處女的價值觀，就會覺得處女鐵公雞。

不知道你有沒有遇見過一毛不拔的富豪呢？在你心裏，是哪個星座最孤寒？

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