12星座招財銀包顏色 風、火、水、土各有專屬色 買啱發財行好運
撰文：中天新聞網
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錢包也要看風水！如果挑對錢包，就能加強財運。塔羅牌老師艾菲爾就在社群平台分享了12星座的幸運顏色，挑選正確的錢包顏色不僅能招財，還能增強其他賺錢的能力。
12星座的銀包幸運顏色（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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風象星座：雙子座、天秤座、水瓶座
風象星座的朋友盡量挑選黃色、綠色或橙色的錢包。其中黃色象徵財富、幸福；綠色代表自然、生命力及錢財；橙色可增強創意與熱情，進而吸引大量金錢。
火象星座：白羊座（又稱：牡羊座）、獅子座、人馬座（又稱：射手座）
火象星座的朋友可挑選紅色、橙色及金色的錢包。紅色代表熱情、力量，能加強領導力，吸引更多錢財；橙色則代表樂觀、熱情，可激發創意吸引財運；金色象徵榮耀、財富，同樣可吸引好運。
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水象星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座
水象星座的朋友可選擇具備藝術設計的錢包，尤其藍色、紫色與銀色最佳。藍色象徵智慧、和平，可帶來安全感；紫色代表獨立與神祕，可激發賺錢的智慧；銀色則代表成功、權力與財富，能增強權威感。
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土象星座：金牛座、處女座、山羊座（又稱：摩羯座）
土象星座的朋友進料挑選皮革材質的錢包，其中棕色、灰色與黃色最適合。棕色代表可靠、穩健，對於投資理財有幫助；灰色象徵理智、精明，能夠更精確處理財務；黃色則是開朗、繁榮的顏色，能吸引財富。
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