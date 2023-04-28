內地女大讚香港巴士3細節勁有愛　傷殘人士有專用位：香港很包容

為了方便身體殘障、孕婦和有需要的人士，大部分的地方國家都會設置不同的無障礙設施，來減輕他們生活上的不便。而日前有內地女生於社交平台上大讚香港巴士對傷殘人士有3大細節位超細心，不但為他們提供專屬坐位，就連排隊都有專門的等候區，設施的全面度讓內地的網民對此都表示，「香港包容性真的強」，「人文設施確實比大陸好」!



圖自「璐英流」小紅書

近日，一名因車禍需要坐輪椅的內地女博主在社交平台以「去香港坐巴士，你會不會注意到這個細節？」發文為題，表示來港旅遊時發現香港巴士的無障礙設施都相當「全面」，「坐公交比坐地鐵還方便」，不但不需要找升降機，「巴士站上下都直達景點很方便」，她更大讚香港巴士的3大細節位，對無障礙人士超友善。

👉港女搭「霸王的」遭的士司機怒轟 走數仲要報警網民嘲：賊喊捉賊

於貼文中，樓主分享了一條於香港乘搭巴士的影片，她表示香港除了有專門提供給輪椅人士候車的等候區外，上車時當香港的司機一看到是坐輪椅的乘客，便會「先把巴士降低高度」，讓供輪椅人士上落的「踏板的坡度變矮」，路面變得「不陡峭」讓他們更易推行輪椅。而下車時司機也會於前門放上踏板，踏板會「直接搭在人行道上」，讓他們能直接下到行人路上。

+ 4

樓主更指一上車便是「專門的輪椅坐位」，而且座位不但「靠背和扶手都有兩個安全帶」，有專門的「到站前按鈴」，更有「USB充電插口」提供坐輪椅人士使用。但反觀內地的巴士的設施則會讓他們較為不便，她表示內地公交的斜坡「特別大」，而且「很多都不會降低高度」，他們若要上巴士就「只能使勁往上推」。此外，她更指內地的公交車比較老，這次體驗過香港的無障外設施後，讓她都不禁表示「希望我們內地無障礙越來越好」。

👉內地女激讚香港口岸「指引清晰」 轟深圳灣3宗罪網民：高下立見

對此，網民表示「香港的無障礙是真實可用，內地的無障礙是看運氣」，「感覺內地無障礙都是面子工程」，「內地推個嬰兒推車都不好走，到處是台階」，有網民則大讚香港對內地人超友善，「香港是個包容性很強的城市」，「香港的無障碍真的好全面！」，「大家也沒有異樣的眼光，人文設施確實比大陸好」。有網民亦表示內地現在坐地鐵也有無障礙電梯，「工作人員就會問你需不需要提供幫助，送你上地鐵」，同樣有提供不同的無障礙設施。