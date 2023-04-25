港男移民澳洲狂呻「超孤獨」　列3大生活沮喪位：靠返工麻木自己

移民到一個新地方，人事的突然轉變，難免會令人難以適應。近日，一名移民至澳洲的港男就於討論區上狂呻自己於澳洲生活的3大沮喪位，他表示雖然於澳洲「慢慢開始settle」，但每當自己一個人靜下來「孤獨感」便會湧現，於當地自己一個「傾到計真心frd嘅香港人都冇」，連返工都只是「麻木緊自己」...



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近日，有移民至澳洲的港男於連登討論區上大呻自己現在正經歷移民的「陣痛期」，他指自己移民的頭幾個月因為有「新鮮感/忙」，所以都對當地生活的苦「唔會有太大感覺」，但保鮮期一過現在自己「慢慢開始settle」，每當自己一個人「靜落黎嘅時候真係會覺得好寂寞」，而且他形容該種「一個人移民的孤獨感真係唔易對付」，當他想找一個人傾訴，他才發現可以傾到計的人只得外國人，「一個傾到計真心frd嘅香港人都冇」，外國人雖然可傾訴「但始終唔係廣東話」，溝通上都有別。

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樓主表示，現在能讓自己望記此「孤獨感」的方法就只有「返工」，只有返工令自己好忙才會每有空閒讓孤獨湧現，返工的作用就好似「麻木緊自己咁」，令他不禁會思考「點解要移民」，這樣不停工作的生活與香港根本無別，他嘆指「咁我不如係香港做唔好」。

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此外，他更表示於澳洲「放假唔知去邊好」，自己並不是一個「鍾意獨處的人」，現在獨自移民到澳洲，放假「懶得一個人」，更「唔想一個人去行街/旅行」。所以自己明明有好多地方想去，但最終他都只會變成「屈係屋企」。

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帖文一出即引起網民討論，有網民表示「咁你一開始移民其實為咩」，「回流囉.. welcome back」，「一齊回流返香港啦」，但有網民亦分享有相同的無力感「係香港搵到又有地方使，而家搵嚟就交稅」，「一個人去遠行，去到見到乜都係一個人自己，孤獨感仲重」。有網民則建議樓主可嘗試返教會，或做義工，參加「各大海外香港人搞嘅活動」，擴闊自己的社交圈子，只要肯搭出一步一定可以擺脫孤獨。