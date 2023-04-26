內地女激讚香港口岸「指引清晰」　轟深圳灣3宗罪網民：高下立見

「深圳灣口岸」是連接香港和內地最為繁忙的關口之一，口岸鄰近因有不少大型商場，而成為不少港人選擇過關的關口。而日前，有內地女發文指「深圳灣口岸真的遜」，怒批於深圳的關口不論交通、設計、管理通通都「一團糟」，反觀香港的境內卻「流線清晰，指引清晰」，令網民都不禁表示兩者「高下立見」。



圖自小紅書

深圳灣口岸直至現時，無論香港或深圳當地都仍未有接駁的地鐵，過關後大家大多都需乘搭巴士或的士前往目的地。日前，有內地女於小紅書上發文直指「深圳灣口岸真的遜」，她表示深圳灣「好歹也是個定位高端的地兒」，論設計樓主形容關口一出，即有一堆「工地施工即視感藍棚子」，設計相當簡陋，令她都不禁反問「停關幾年了修一修門臉不行嗎」。

圖自小紅書

👉廣西女嘆港人「素質太高」難適應 無人插隊超唔慣：更愛我家了

除了設計，深圳灣口岸最令樓主崩潰的就是「交通」，她指深圳出境不但要「一直往外走」，當入境人數眾多時，「打車排隊一團糟」，「私家車網約車出租車一起擠」，若再剛好遇著下雨天，更是雪上加霜。而對此混亂情況，當地除了只是在馬路邊防上「很多柵欄到處都攔著之外再沒別的了」。

圖自深圳地鐵

反觀香港的口岸，樓主卻大讚香港境內「流線清晰，指引清晰」，出關後不但不用像深圳關口一樣需不停地往前走，交通上「哪裡乘公交哪裡乘的士一目了然」，並不用四處尋找巴士的士的蹤跡，令樓主大喊深圳於城市的「精細化管理」上，「還有很多的提升空間!」。

👉港男移民澳洲狂呻「超孤獨」 列3大生活沮喪位：靠返工麻木自己

帖文引起不少網民的關注和討論，有網民與樓主一樣對口岸相當不滿「比三年前還亂」，「深圳灣那塊交通設計就垃圾」，「私家車入境車輛都擠在一起，完全沒有分流，次次去次次煩」，網民更指口岸人員的管理毫不懂變通，「門口全是鐵欄杆，人少的時候也不會靈活給欄杆開個口子」，而有網民則抱怨深圳灣口岸正興建的地鐵線路指，地鐵已經修建多年，到現在還依然未開通「我上初中它就修地鐵，我上大學了還在修」，「深圳速度」，但修地鐵並不是混亂的藉口，香港口岸卻是「指引清晰」，當「香港端一對比，什麼叫為人民服務，高下立見」。