灣仔某咖啡店被爆疑歧視內地人！店員兇客亂落單＋夾埋外國人咁做

不少內地旅客在香港旅遊後，都會在社交媒體分享經歷和心得。日前一名內地網民發帖，指自己日前香港旅遊時，目擊到灣仔某咖啡店疑似「歧視華人」的一幕，指3位內地女生慘遭店員的過份對待，更聯同外國人欺負內地客，氣得令她咬牙切齒發帖警世！



《在咖啡冷掉之前》劇照

內地女網民前日（24日）以「香港 歧視華人 避雷！ ！ ！」標題發帖，她稱當時在灣仔某咖啡店目擊到有3位內地女生買咖啡。當時聽到店員稱「3杯冰拿鐵好了」，但女生表明「我要的是熱的」，不過店員卻很兇地回應「你點的是冰的」，樓主透露當時店員的態度非常傲慢，3位內地女生不想再糾纏於是說了「那算了你給我吧」，隨後便離去。

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疑涉事咖啡店（小紅書圖片）

然而女店員這時卻很輕聲地說「你們還有一杯」，語氣並不帶誠意也毫不著急，只是十分隨意的叫了一聲，樓主指當時女店員和另一位男咖啡師「一起嘲笑」那3位內地女生。未幾內地女生折返並表示「我們3個人點了3杯，為什麼你收了4杯錢？」，女店員卻又很兇的回應「你點了4杯啊」，內地女生稱「我們3個人，點4杯你也不確認一下嗎？」店員則毫無歉意地說了一句「你要錢還是要咖啡？」內地女生不想再回應就說了「你直接把咖啡給我吧」，之後十分生氣地離去。

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《太陽的後裔》劇照

不過樓主稱事情尚未結束，表示「最精彩的還在後頭」，她稱當時店裡有3位外國人正在等待買單，其中一位外國人問店員剛剛的內地女生「說的是日語嗎？」店員就說「不是，是普通話」，然後店員與外國人就一起露出了嘲笑的笑容。目擊以上事情的樓主表示「真的非常生氣在旁邊全程目睹!！內地朋友們，這家店避雷一生黑!!!」。

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疑涉事咖啡店（小紅書圖片）

看帖的內地網民也表示十分生氣，認為當時事主應該主動開聲幫忙，直言港人「欺善怕惡」、「當時把事搞大他們就怕」，同時怒轟「就是這種服務業低質素人士搞壞hk的風評」、「我竟然還在這家店點過咖啡買過豆子，絕不會再去了」。更建議事主將以上的一段經歷，發布在Openrice上作出投訴。不過也因為事主只是目擊者，有網民質疑事件真偽「又無圖又無片，你點講都得，都唔明點解要咁樣抺黑香港」、「冇圖講故事，要投訴或者公審拿出買過東西的收據是常識，而且平時成日拍片依家又唔拍喎」。

《Penthouse》劇照

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