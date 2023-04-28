港女讚北上剝智慧齒超抵僅¥4XX　平香港近13倍？仲大讚牙醫這優點

中港兩地交通極之方便，亦也因為兩地物價不一，不少港人選擇北上消費吃喝玩樂，除此之外，港人也發現一些生活需求在深圳解決原來更便宜！最近一位港女在社交媒體發帖，大讚自通關後「再沒有在香港睇牙」的理由，其最大的優勢是便宜許多，而且更發現牙醫有一大優點！



《世界微塵裡》劇照

香港女生在社交媒體發帖，表示自己最近前往了「深圳羅湖區人民醫院春風院區」拔除智慧齒，從她貼出的收據可以看到日期為23年4月3日，5個項目包括檢查、手術、診查、治療、西藥，費用合共人民幣¥461（約港幣$523）。她在帖文中大讚「誰通關了還在香港拔牙阿！！！！這位醫生技術好好哦，一分鐘給我搞定了！人很溫柔，讓我不要害怕」、「講野又幽默風趣」。

👉港女北上深圳醫院求診大讚快靚正 全程無須2小時、7日藥僅收¥80!

小紅書圖片

另外港女也貼出了一張她在去年封關期間，在香港拔牙的收據作比較，單據上寫著”Extraction”（脫牙）和”Surgical Extraction”（手術脫牙），價格分別為$2,500和$4,500，合共$7,000，惟她未有解釋收據上的兩項是否因為拔除2隻智慧齒。但只以非手術脫牙（$2,500與$523）的價格比較，也幾乎相差5倍。

👉灣仔某咖啡店被爆疑歧視內地人！店員兇客亂落單＋夾埋外國人咁做

小紅書圖片

不少香港網民都留言反映「香港睇牙真係好貴」、「香港拔智齒沒2，3千起不成，照片（CT掃描）雜費另計」、「深圳好像真的便宜」，因此對樓主北上睇牙的分享感到十分有興趣，為此港女就再教路大家出發前可預先下載「健康160」應用程式，提前選擇內地醫院／診所掛號，以免在現場排隊時間過久甚至拿不到籌；也可以用「健康160」的微信公眾號提前預約。

👉男童發現父親偷藏外遇女婚照 他解釋後結局大反轉！兒子崩潰爆喊

羅湖區人民醫院圖片

據編輯翻查資料，深圳羅湖區人民醫院春風院區的口腔部就診開放時間為每周一至周日，每天早上8時至晚上9時，可採用現場預約或「健康160」預約，地址位於深圳市羅湖區春風路2069號，可從地鐵9號綫（梅林綫）和西村地鐵站（A1出口或B出口）步行到達。價格方面由於每顆牙齒的難易度不一，需要醫生評估後才作實，不過有曾去過的網民就稱一般「開刀拔牙1,000元左右」、「長得”較乖”的智慧齒就300元左右」、「照CT 60元」、「洗牙100-200元」。

👉內地人港鐵用小童票被斷正罰$500 拒交+逃回大陸求助!網民轟丟臉

參考另一家深圳連鎖牙科診所的公開的人民幣價目表，上頜拔取智慧齒價格為500、下頜800、阻生牙1,000-1,500、複雜牙齒拔掉手術2,000元起。

維港口腔連鎖圖片

維港口腔連鎖圖片

👉內地美女網紅遊港被偷拍偷袋 怒呻香港治安差＋港警40分鐘才到場