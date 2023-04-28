港人北上注意！內地人拆解深圳5大街頭騙局　這手法最常見易中招

最近愈來愈多港人北上吃喝玩樂消費，不過在人生路不熟時，總會成為騙徒的目標人物！近月因為內地街頭騙案嚴重，於是在社交媒體上有內地網民親解深圳常見的5種詐騙方法，提醒前往深圳的人不論中港澳也好都要特別注意，防止被騙錢！



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第1種騙局：電信詐騙

樓主表示騙徒會以招聘兼職文員/人事需要打電話的方式要求辦一張手機卡，給辦理昂貴的套餐，且套餐有優惠有效期，幾個月內不可以取消；又或以招聘兼職測試手機卡信號，實則是為了讓辦理手機卡。以上都只是為了騙你辦理手機卡，不准取消之外再收取你昂貴的月費。

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第2種騙局：中獎騙局

要注意如果在路邊有人請求幫忙掃碼，最後告訴說你中獎了，要和他去店裡領獎品，這家店雖然很有可能是看上去非常正規的店，比如vivo手機店/珠寶店等，這時要十分警惕。所謂的獎品也只是一些垃圾產品，例如給消費券在固定的軟件上消費。

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第3種騙局：招聘公司培訓騙局

樓主稱內地也有不少的求職騙局，特點是會主動打電話給你，把你騙過去面試後，先告訴你需要培訓，後期更會讓你開始交培訓費，這時你要走就會萬般留難，最終硬食那一筆所謂的「培訓費」。

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第4種騙局：手機沒電幫忙打車/借錢騙局

這種行騙手法算是最常見的一種，主要是走在路上說手機沒電了，或是表明自己從外地來的沒有當地貨幣，利用你的同情心讓你幫忙Call車、或是向你借錢搭車，這時就要打醒十二分精神，很有可能借了你的錢後就消失無蹤。

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第5種騙局：理髮卡騙局

內地部份的髮型店有提供「理髮卡」（即類似充值卡），也會有路人向你推銷理髮卡，但是當你真的購入後，有機會過不了多久理髮店經營不善倒閉，就會直接捲款跑路了（類似買高額美容會籍後，店家倒閉追討無門的個案），因此樓主提醒大家不要購買也不要充值理髮卡會員卡。

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《憂鬱症》劇照

樓主的帖文也總結了防騙5大要點，就是「軟件不要下載！電話卡理髮卡不要辦！沒有天上掉餡餅的中獎！不要把錢借給陌生人！主動找上門的都不是好東西！」只要保持便宜莫貪的關鍵心態，自然可以避開一切騙案。

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