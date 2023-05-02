中大捐糞2023｜每星期捐3次糞月賺$7,000　附6大申請條件連方法

誰都可發光，只要找對地方。細細個睇周星馳嘅你一定聽過達叔唱「屎你係一督屎，命比蟻便宜」，但大家又知不知道其實你的屎一點也不「便宜」之餘，還可以賺一筆收入呢。繼2021年後，香港中文大學近期再次招募定期大便捐贈者，除了每一次捐糞可獲$100補貼獎金之外，視乎捐贈者的捐贈次數、大便樣本的質素和重量，每月最多可獲額外$7,000元獎金。但到底中文大學為什麼要收集糞便呢？



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據中文大學醫學院所提供的資料所述，人體有不少疾病都與腸道微生物失調有關。一些俗稱「好菌」的活性微生物能於健康人士的大便中找到。然後透過腸道微生物移植，有需要的病人可以從中獲得這些對健康有裨益的「好菌」。中文大學醫學院的腸道微生物移植（IMT），是通過提取健康人士的糞便，將裡面的益菌以轉移到病人的腸道，協助改善腸道生態來醫治疾病，包括復發性難辨梭菌感染、炎症性腸病、自體免疫性疾病和代謝病。

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看到這裡，相信不少人也和筆者一樣滿腔熱血，想馬上出發捐糞賺錢，為病人出一分力。但成為大便捐贈者並不是一件簡單的事，需要「過五關斬六將」。除了捐贈期間必須要1）18-50歲、2）BMI低於30，3）不是長期病或腸胃病患者，4）還需要進行健康問卷、5）進行血液測試、6）進行大便樣本測試，以上全部達標後才有機會被招募為定期大便捐贈者。每一次捐糞可獲$100補貼獎金之外，視乎捐贈者的捐贈次數、大便樣本的質素和重量，每月最多可獲額外7,000元獎金。

（腸道微生物篩查表申請表截圖)

當你成功被選中成為大便捐贈者後，你每星期需要捐贈最少三次糞便，除了可親身前往威爾斯親王醫院指定的洗手間即場提供大便樣本之外，捐贈者亦可以自行在舒適的環境中預備樣本，並於2小時內回到醫院提交樣本。每一次捐糞可獲$100補貼獎金之外，視乎捐贈者的捐贈次數、大便樣本的質素和重量，每月最多可獲額外7,000元獎金！

《白色強人》劇照

中文大學表示，大便捐贈計劃本身並未對捐贈者有著嚴謹的飲食限制，但鼓勵捐贈者日常盡量進食原型食物，而取代不必要的加工食物，原因在於很多食物添加劑會破壞腸道微生物平衡。此外，結構較複雜的碳水化合物亦能促進「好菌」成長。至於營養補充品方面，大便捐贈者在捐贈期間需暫停服用任何益生菌。

如有興趣參加捐糞招募計劃，可在中文大學的申請表內填寫簡單資料，並儲存其WhatsApp號碼作為聯絡人，以便接收日後中大訊息。