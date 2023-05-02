00後女遊廣州疑遇「紙巾迷魂黨」旁人親睹落藥經過！網民：好可怕

大家於街頭上都不難看到有人派發宣傳單張和贈品，更讓你幫忙掃個Code或者「畀個Like」，但這些街頭宣傳很有可能是一個個的陷阱！日前，有名00後女生於廣州旅行時，稱疑似遇到「紙巾迷魂黨」，她表示當時街頭上一名男子突然瘋狂地向她們手裡狂塞「一包紙巾」，不論她們如何拒絕，對方都照塞，讓她心生懷疑，然而有旁人竟稱親眼目睹紙巾被「落藥」!



《美麗戰場》劇照

近日，一名內地女生於小紅書上以「千萬別拿街頭發的紙巾!!!」為標題分享指，她與朋友於5月1日前往廣州遊玩，然而於當晚遊覽完大佛寺後，正當他們準備離開時，突然有名男生向他們衝去，並往她們的手裡「各塞一包紙巾」，不論她們如何拒絕「一直說不要不要」，對方都依然「一直跟著我們往我們手裡塞」。

圖自小紅書

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樓主指，當時男生向她們哀求指「最後兩包了，發完我工作就結束了」，然後便「假模假式」地讓他們掃碼「加一個人的好友」，但樓主發現所掃的碼「弄了隱私設置」，根本無法添加好友，便覺得整件事不對勁，加上她曾於抖音上看到有人會往紙上「噴東西」，然後再硬塞給人，事件似曾相識，所以便猜測自己遇到「紙巾迷魂黨」，免費獲贈的紙巾「肯定不能用」，否則後果可大可小！

廣州大佛寺(圖自小紅書)

從樓主所得到的紙巾上看，可看到紙巾並非如同外間用作宣傳的紙巾一般，紙巾的包裝並沒有任何的宣傳照片或電話，看上去與平日坊間所售賣的紙巾無別。而正當她打算把紙丟掉時，有一對善良的情侶向她們表示「這個紙千萬別用」，因為他們指看到該名男生「在那便往紙上噴東西了!」，讓樓主即指情侶所看到的直接將她所猜測的「坐實了」。對此她向廣大的網民提醒到，出門在外「千萬不要拿陌生人給的任何東西」!

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網民見此帖文都不禁表示「好可怕」，「現在這麼嚇人嗎」，「嚇死了，以後再也不接了」。有網民更分享家人所遇到的同樣經歷，指她爺爺好多年前都曾被用「這種紙巾噴了類似迷藥」，然後便回家「把錢全取出來給壞人」，「我媽去雲南路過一個攤子就被人噴了我怎麼叫她都不聽」。但有網民則表示，「騙子肯定有套路，但不會在紙巾上動手腳」，紙巾並沒有問題，反讓樓主需更留意手機騙案，「多注意下電子詐騙吧，別亂掃碼什麼的」。然而截至截稿時間，樓主的帖文卻不知原由疑似被刪除，無法查看。