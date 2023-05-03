內地旅客小紅書瘋狂吹奏紅茶冰室！港人列3大原因唔食:呢間好普通

最近香港政府推出了不同的旅客消費優惠，吸引不少外地旅客遊港，過去的五一黃金周連假，香港更出現多區逼爆的情況，漸漸踏上「復常」之路。其中有網民發現，本港的連鎖茶餐廳紅茶冰室竟然出現長長人龍，意外跑出成為了內地客的新美食熱點，令香港網民相當不解，更列出3點力證紅茶只是「普通茶記」！



FB@冰室 Red Tea Cafe

香港人常用Instagram分享美食打卡好去處，內地人則流行使用小紅書，近來在小紅書上也經常出現內地人遊港攻略，雖然有些是連港人都不知道的隱藏景點，不過當中也有部份景點實屬讓港人摸不著頭腦。有香港網民發現近來內地網民在小紅書上力推本港連鎖茶餐廳紅茶冰室，早前也有網民路過該間餐廳拍下排長龍的一幕，似乎間接地證實了紅茶冰室成為內地客的新美食熱點的消息。

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FB群組@香港茶餐廳及美食關注組

茶餐廳和冰室文化是香港的特色之一，尤其香港打工仔每天與時間競賽，無論是早餐、午餐、下午茶或晚餐，最好「快、靚、正」，因此茶餐廳就成為了放飯好地方。不過香港對於紅茶冰室在小紅書爆紅，不少香港網民就表示不太理解，表示雖然紅茶冰室的餐牌選擇夠多夠齊，但是味道方面只算不過不失，直言有其他茶記比紅茶更吸引，更列出了以下不推介紅茶冰室的3大原因！

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1.侍應服務態度差

香港網民批評紅茶紅室的侍應態度未如理想，狠批「係真係無禮貌」、「光速收碟，服務極差」、「一般貨色，但店員好X串」、「觀塘嗰間個收銀好X串，個女人長期黑面，好似得罪佢成家咁」。不過可能你會說「幾十蚊你想要咩服務呀？」、「茶餐廳有邊間唔串？」，雖然在香港的確有如此的「傳統」，但是如果這樣合理化服務性行業的應有態度，難保未來不會變成「幾百蚊你想要有咩服務呀？」、「幾千蚊你想....」，到時候的結局又會是你樂見的嗎？

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2.食物價格偏貴

網民提到以茶餐廳而言紅茶冰室的價位不算便宜，更大彈當中的「公仔麵特餐」要價$58元，定價偏貴份量亦不算大份，稱「奶茶唔差但都係唔算得上好，價錢偏貴」、「食個公仔麵都加到$58，你食埋我嗰份」、「以前啱啱開價錢都仲叫ok，而加越黎越貴」。

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3.店舖狹窄坐得不舒服

網民指出紅茶冰室的店舖雖然是全新裝修，屬「較為乾淨」的茶餐廳，不過座位為了客納更多的客人，每個位置也偏小偏窄，連吃飯坐姿也要十分筆挺。另外，網民表示「自從玩返搭枱，就無再幫襯過」、「早兩個禮拜食金魚街嗰間，佢啲位本身已經窄過人，仲要一張卡位用膠板間開對面咁樣搭枱，窄到跟本擺唔落啲嘢飲嘢食，個阿姐放低碟野仲撞跌埋杯野飲，倒到我成褲都係」、「裝修上比較好嘅茶記, 但印象中啲位好X窄」、「茶記之中佢都算坐得唔舒服，總係迫啲」。

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（圖片來源：紅茶冰室 Red Tea Cafe）

基於以上原因，香港網民表示對於「排隊食紅茶」的現象十分不解。不過也有部份網民為紅茶平反，表示「紅茶封關期都大把人食」、「老實講以茶記黎講係幾好味，又唔算貴」、「觀塘嗰間食過十幾次，完全無樓上班人講緊員工態度問題」、「出餐快、嘢食質素穩定，咁咪已經好過其他茶記」。