移英港媽教15歲女兒𠝹刀防身　學校亮刀亂揮下場超慘！網民轟無腦

近年港人移民另覓新生活，其中開放BNO Visa的英國便是一大熱門移民地，不過要重新適應新文化，未必如想像般輕鬆。近日Facebook上一位移英港媽發帖，指自己因為當地治安的隱憂，將一把細小的𠝹刀給予15歲女兒防身，但某天女兒因為在學校與同學爭執，期間亮刀意圖威嚇他人，結果下場超慘！



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移英港媽在Facebook上貼出長文，闡述事件的詳細經過，同時也附上完整的時間線。她在文中指出在2023年2月28日時，接到住所管理處的信件通知，得悉大廈CCTV被盜，再加上大廈地庫大門門鎖損壞，陌生人可以自出自入。由於損壞的大門在過去整個月都未有維修，擔心治安隱憂的她便找了一把「十分cutie好細嘅袖珍小刀仔」，給予15歲女兒傍身，望她可以更有安全感。

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示意圖（網上圖片）

然而在同年4月18日，她稱女兒在學校放學時，有幾位男同學不斷騷擾她和她的另一位女同學，更是把女同學都弄哭了。這時女兒因不勝其煩，將口袋內的「細小Cutter」拿出並揮舞，趕走了那些男孩。但是由於一位男孩「由頭到尾都影實這個過程，和影實我女兒，包括揚了幾下那個公仔cutter」，後來引致了嚴重後果。

《親親我好媽》劇照

港媽稱4月20日早上11時半，在自己補眠期間有兩名警察在門外大力敲門，導致自己在睡夢中被驚醒。事緣拍下影片的男同學去校務處告發，校方報警處理，警察到校後搜書包發現𠝹刀。警察上門期間拿出了一個袋子，裡面裝著女兒的𠝹刀，說她違反了校規。港媽知道後去信學校和警方「Say Sorry」，再連番解釋女兒不會傷人，學校操行紀錄都是A、B Grade。不過學校說不接受解釋，警方則回應事件沒有紀錄在案也沒有Case號碼。

《你在我心上》劇照

接下來的數天女兒被禁止進入課室上課，還被關在「懲罰房」裡獨坐和問話。直到4月25日學校決定開除女兒，令她直言「我和女兒也很難過，女兒哭了整晚，很多同學也為她感到不值，得學校判得太嚴重、太不近人情了，一次機會也不給人家新移民，我們不十分了解這裏的規矩而已」。後來一位來自某機構的社工致電聯繫，表示可以幫助她們但需要進行家訪，起初港媽拒絕，惟對方自稱有權探望其家女兒，港媽才妥協。

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翌日（4月26日）中午社工帶著一位陌生的肥胖女士上門家訪，與女兒對談了約10分鐘後離去，令港媽最生氣的是，在家訪期間對方表示看到她家中帶生果刀、𠝹刀之類的物品，擔心她會攻擊人，她大嘆「誰家裏没有這些平常使用的刀具的，這是在屈人嗎？」。然而在4月27日，社工又再次帶同另一位女士上門家訪，事前並未相約港媽，雖然對方表明身分是醫生，但港媽直言「無端端走上來，又說帶了個醫生來，莫名其妙，我說搞清楚整件事先，和你們的來意用意先吧，我也不熟知你們是什麼機構，無厘頭亂叉咁家訪」，最終拒絕對方家訪要求。

《黑暗榮耀》劇照

港媽在文中也提到提供𠝹刀讓女兒防身自保的原因，她稱「相信有些香港人缺乏安全感時，也會有這些舉動，何況我們只得兩個女人，之後我當然知道是違規，我們香港小學中學生都會帶cutter上美術堂，搭飛機，在機場時都會見搜到很多人有小利刀較剪，我想解釋，我們有些掉以輕心、文化有些不同，以後不會再犯，但他們不接受～不給予一次機會，還要極力追究」，也提到YouTuber「走佬去UK」在家中窗口放了一把刀的事件，字裡行間充滿不甘情緒。

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港媽也提到YouTuber「走佬去UK」在家中窗口放了一把刀（YouTube@走佬去UK截圖）

但對於港媽的說詞，甚至將𠝹刀一事推在「文化差異」、「香港人缺乏安全感時，也會有這些舉動」上，網民就怒轟她無腦及不負責任，表示「蠢同冇常識，教到個女都一樣」、「睇完之後覺得嗰女人話唔關我事，只係香港嘅文化，和走佬去UK教我嘅」、「一個字，蠢」。網民同時提到英國社會對「刀」十分敏感，「英國對學童刺傷案好頭痛，你仲要斷正，學校揸正黎做都啱，佢少一個學生好過出事麻煩到學校」、「調返轉頭，如果係男同刀出黎恐嚇你個女，你又會唔會放過對方？」，直言防身有好多種辦法，帶𠝹刀在身甚至揮舞極度愚蠢，更嘲她的愚蠢導致女兒一同承受後果。

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