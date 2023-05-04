第2位港產AV女優AliceWong狂收負評　網民列4點狠批：素海霖完勝!

首位港產AV女優素海霖Erena早前以藝名「繪麗奈」在日本出道消息一出，即引起全城轟動，出道處女作優先開售當日，網民的蜂擁購買更令平台一度死機。日前香港再有一位現年22歲名叫Alice Wong的AV女優誕生，首部AV長約42分鐘，而且更是尺度全開全程四級片（沒有馬賽克），不過許多網民觀看後對作品就似乎不太滿意，列出4點狠批其出道作，更將Alice Wong將素海霖一同比較！



圖自wongtze0924＠twitter

現年22歲的Alice Wong是馬來西亞和香港的混血兒，與Erena有別，Alice所進攻的是台灣的AV界，而並非日本。首套作品是與台灣AV導演Ed Mosaic所合作拍攝，而Alice的處女作前幾日已經面世，全片不但長達42分鐘，而且更是全程四級片（沒有馬賽克）尺度極大。於片中可見全片只有一個場景和一位男優與Alice合作，與素海霖同樣的出道比較，素海霖一出道便大戰AV天王清水健，而片中更有多達3個場景的轉換。兩者相比之下，Alice的出道作則較為單調且樸素，但論尺度Alice對比素海霖可謂「相當大膽」。

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影片同樣引來大批網民觀看，但這次大家的反應卻感到「強差人意」，不少網民狠批Alice於片中的身材，第1點）不但有超顯眼紋身於心口容易令人「出戲」，「見到紋身冇性趣」；第2點）而且皮膚更是讓網民直止「頂唔順」，網民表示Alice的身體皮膚不夠白滑，於片中清楚可見她的臀部上有很多不同大小的「黑印」，全片更竟「零修飾原圖直出」，讓其高呼「睇完都無胃口」、「簡直恐怖片黎」、「嚴重違反商品說明條例！」。

第3點）除了Alice的外貌，網民更指整套AV的製作看上去都相當「求其」，片中不論燈光或場景都相當普通單調，對比素海霖的華麗登場，顯得相當遜色，「呢個好土炮， 佢影相果啲可能好啲，拍AV佢真係唔入流..」，「點解可以拍到咁cheap」；第4點）此外網民更指Alice出道作最重要的是缺乏「親切感」，片中並沒聽到任何一句「廣東話」，想再聽句「我頂唔順啦」都沒有，讓網民表示「完全冇代入感」。

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對於網民的眾多批評，Alice於昨日亦有於個人IG帳號先出Story，高EQ反擊指「AV係大家一定會睇嘅嘢，咁想拍AV有咩咁出奇呢？能夠完成咗我一生想做嘅嘢，拍一個小AV已經好開心好滿足，又唔係作奸犯科。其實好多AV女優都係人嚟㗎，點解佢哋又唔作批評，要批評返自己人，人人都會做愛㗎啦」，直指大家其實可以自行「選擇睇同唔睇，有咩好批評啫」。其後她亦出貼文表示，「其實我拍呢條呢片都拍得好突然，遇到負評，關於片中我會聽會改肥可以減，撻撻我會整，其他嘅廢話就只會做自己」，更指「I don’t need you to tell me anything，你到底怎麼想來自underground還是互聯網上，千萬別把我當成你的榜樣，我主要係做下夢」。