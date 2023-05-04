連登仔力數港女5宗罪拜金又公主　大讚外國女不追名牌+一大優點！

一講起「港女」大家腦海會即出現咩畫面呢？日前（3日）一名港男於討論區上發文指，自己誓死都唔娶港女，甚至高呼「搵個大陸台灣都好過搵港女」，皆因他表示外國的女仔與你拍拖所重視的是「相處同精神層面嘅快樂」，是內心層面的感受，但港女所重視往往就只有物質和外表，她們所要的是「形式化」而並非愛情...



圖為《香港愛情故事》劇照

該名港男於討論區表示，自己最近和以前的中學同學聚舊食飯，而對方即將和一位俄羅斯的女仔結婚。樓主表示朋友是於俄羅斯旅行時遇到該名女仔，當時一見鍾情後，兩人便開始拍拖，雖然他們戀愛時有經歷過Long D，但在拍拖三年幾後現在將正式「拉埋天窗」。

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樓主指他的朋友整天跟他說，香港的男生若去到其他地方，其實是稀有的絕世筍盤，香港男生們不但會照顧女朋友和識煮飯，就連「搵錢，做家務」都通通一條服務。相反俄羅斯的男人毫無「事業心」不但止，而且更會「成日飲酒」和打女人，兩者相比香港的男人簡直就是「絕種生物」那般罕有且矜貴。

圖為《那些我愛過的人》劇照

而樓主和朋友亦認為，外國的女仔和港女所追求的東西差別實在太大，外國女仔不但「唔太鐘意物質」，對名牌並沒有追求，而且更不會讓男人承擔他們的洗費「屋企啲費用都係各搵各洗」，男人搵錢比女人少「都唔會有說話聽」。他們所追求的是大家之間的相處，精神和內心層面的快樂，而並非物質和場面上的東西，能夠「一家人去野餐同埋玩下戶外活動」對他們來說已經很足夠。

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但反觀港女，樓主指出港女所追求的卻截然不同，更力數港女5宗罪！

第1宗罪）通常都只重視異性的社會經濟背景和外貌

第2宗罪）追求形式化的事物

比如拍拖時她們吃東西看重的從來都不是「件嘢好唔好食」，而是該間餐廳「高唔高級」。

第3宗罪）生活只為經營社交媒體

如第2點提到，餐廳、食物的選擇，在部份港女眼中都是以「能否讓他們po上ig」作考量。

第4宗罪）愛比較

情人節、聖誕節、拍拖周年所收到的禮物「會唔會比人大份」，甚至到擺酒的場地規模和金器首飾多或少，樓主直言你會發現港女「任何時候都係比較你同其他人」。

第5宗罪）尋求外在快樂

快樂的重點永遠都是外在的物件，而並非兩人間的相處，令樓主表示自己都絕不會搵港女，若果找不到外國的女仔「搵個大陸台灣都好過搵港女」。

圖為《新四十二章》劇照

帖文引起網民討論，有網民表示「香港女人係公主嚟」，認同香港女仔的確很多都要「睇好多表面嘢，要好多門面嘢」，在乎的只是「返咩工 搵幾多錢 有無樓有無車」。網民更指「港女性格真係好X難頂咩都可以話你錯，唔講道理」。有網民分享指於外國用交友APP和外國女仔聊天，「個個都有內容，唔係廢話」，但反觀港女只會「又嗯又哦，一係只係講自己嘢」。但有網民則指港女同樣都有不在乎錢的，外國女生同樣有拜金，樓主所講的是「以偏概全」。