內地網紅試食香港Bakery麵包秒變「烏嘴狗」　抹極唔甩下場超慘..

大家有沒有試過食一些深色的食物之後成個嘴都變色？日前（29日）有名來港留學的少女於社交平台上大呻，自己於連鎖麵包舖買了一個新推出的「竹炭麵包」，結果令她慘變「烏嘴狗」，不論如何「死擦爛擦」都擦不走，令她極度崩潰大喊該包「有毒吧」？!



圖自「嘿莉」小紅書

該名來港留學的網紅於小紅書上發布影片，警世指「千萬不要挑戰XXbakery新出的麵包」，事源她早前買了一個由連鎖麵包店"XX Bakery"新出的麵包，該麵包的麵包底為一個「竹炭麵包」。雖然食這類帶有竹炭粉在表面的包，難免令嘴上沾滿「炭粉」，但就當樓主食了幾啖包後才發覺，悲劇發生了!

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樓主發現，佔在她嘴和嘴周邊的麵包竹炭粉根本「擦不掉」，不論她用乾或濕的紙巾「死擦爛擦」，嘴的周邊都依然是「黑色」。她無奈地表示，自己「等下還要去拍視頻的」，這樣讓她「怎麼去見人」，令她忍不住崩潰高呼「太有毒了這個黑炭」，「這誰發明的包啊」，還哭喊指「XXbakery的麵包師我麻煩你站出來給我一個說法，謝謝你」，最後她因「實在擦不掉」而迫於無奈只好戴口罩出街。

樓主所食的疑似為這個包

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影片一發布隨即引起網民爆笑，網民表示「我吃了那麼多年都沒這樣哈哈」，「又慘又好笑是怎麼回事」，「你是被朋友惡作劇了吧」。有網民則慶幸自己沒有買到這個「竹炭麵包」，「好幸運買了抹茶紅豆口味的」，「今天沒買，選了肉鬆那個」。有不少網民見此亦建議樓主能試用「卸妝油」和「卸妝膏」將竹炭粉擦掉，又或者能夠用遮瑕膏，還能順便試試遮瑕能力。