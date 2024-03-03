眼鼻口痣運勢大不同！最強6粒面痣你有無？這部位長痣必大富大貴

每個人身上不多不少都會痣，從它們的所在位置就可以看出財運、事業、愛情等運勢。《開罐Opener》就為大家集合了眼、鼻、口附近不同位置的痣所代表的運勢，一次看清你的面相。



從面相可以看出一個人的運程，掌握你臉上痣的位置就能更了解自己未來的走向。有日本占卜師就分別講解了眼、鼻、口附近的32顆痣所代表的運勢。當中6粒痣代表你擁有富貴相，一起來看看吧！

說到痣和面相，不少人都會將眼下的淚痣當成桃花運的象徵。 日本占卜師橘のえる分享到，「眼睛是心靈之鏡」附近的痣代表著不同的運勢和性格。在面相學中眼睛周邊的痣與人際關係密不可分，並介紹到11種不同痣的位置所代表的運勢和性格。究竟眼頭和眼上的痣代表甚麼呢?!👉面相｜11種眼睛痣代表運勢 眉眼間生痣有財運、這裡有痣易做小三

在五感之中，鼻子控制嗅覺，在面相方面有可以「看出隱藏本質的能力」的意思。可以說，鼻子和鼻子周圍的痣表明了一個人對哪一方面有「嗅覺」。一起來看看在鼻子附近的痣，每個位置所代表的運勢和性格，看看你的潛能力吧！👉 面相｜10種鼻上痣代表一生財運 鼻子這裡有痣是投資高手注定發達

據説嘴巴周圍的痣代表愛情和欲望，了解痣的含義就可以知道你的愛情運和社交習慣。另外，因爲嘴巴是與食有直接關係的器官，如果嘴附近有痣就代表「一生都不會在食方面困擾」的好兆頭。如果能理解到痣的位置所代表的意思，就能更好掌握自己的命運。若在唇邊這個位置有痣就代表你有超級富貴命！👉面相｜人各有「痣」11種嘴唇痣代表不同運勢 這裏長痣超級富貴命

綜合來看，面痣有壞也有好，而財運最強的６粒面痣，分別是在眉與眼瞼中間、鼻翼、鼻頭、鼻頭旁邊、嘴的右上方或鼻孔下方，大家睇下自己係咪有超強財運！

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